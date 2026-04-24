La gran polémica de la pasada fecha en el fútbol chileno no quedó impune, al menos para uno de sus protagonistas. Luego del bullado “perdonazo” a Fernando Zampedri en la derrota de Universidad Católica ante Unión La Calera, la Comisión de Árbitros presidida por Roberto Tobar decidió golpear la mesa y tomó una drástica medida disciplinaria.

Mientras el delantero cruzado respira aliviado y se prepara para disputar el Clásico Universitario de este sábado, el juez central Nicolás Gamboa sufrió las severas consecuencias de su cuestionada decisión en el Estadio Claro Arena, sumando un nuevo castigo a su extenso prontuario.

¿Por qué Roberto Tobar borró a Nicolás Gamboa de la fecha 11?

La Comisión de Árbitros decidió no designar a Nicolás Gamboa para ningún partido (ni en Primera ni en la B) como castigo por no expulsar a Zampedri. El silbante de 38 años fue el centro de las críticas tras perdonarle la tarjeta roja al atacante de la UC, quien le propinó un evidente manotazo en el rostro a Christopher Díaz.

A pesar de que el VAR llamó a Gamboa para analizar la posible agresión, el juez mantuvo su cobro inicial: “Mantengo tarjeta amarilla, no hay nada claro”, argumentó en los audios. La gota que rebasó el vaso en Quilín fue el informe arbitral, donde Gamboa omitió por completo la revisión de la agresión y solo justificó la amarilla por “conducta antideportiva”.

¿Cuántos castigos suma Nicolás Gamboa en el fútbol chileno?

Esta es la tercera vez que la Comisión de Roberto Tobar sanciona a Gamboa, quien además fue dado de baja en 2022 por Javier Castrilli. El historial del juez está lejos de ser limpio.

En 2023, recibió una histórica suspensión de 15 partidos por usar un lenguaje “indebido y soez” para insultar a jugadores en un duelo entre la UC y Audax Italiano. Recientemente, en 2025, también fue castigado por no expulsar al uruguayo Alan Saldivia tras una fuerte infracción en un choque entre Colo Colo y O’Higgins. Este nuevo borrón confirma a Gamboa como uno de los árbitros más polémicos de la actualidad.

¿Qué árbitros dirigirán los partidos más importantes de la fecha?

La ANFP confirmó que Diego Flores será el encargado de impartir justicia en el Clásico Universitario entre la U y la UC. Con Gamboa fuera del mapa este fin de semana, la responsabilidad de los encuentros de mayor convocatoria recayó en otros nombres. Además del duelo en el Estadio Nacional, José Cabero fue designado para el vital choque de Colo Colo en su visita a Universidad de Concepción. Por su parte, el líder exclusivo del torneo, Deportes Limache, tendrá el arbitraje internacional de Piero Maza en su visita a Audax Italiano en La Florida.