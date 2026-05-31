O’Higgins y Everton fueron protagonistas de una lluvia de goles en el Estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo entretenido entre dos escuadras que buscaban trepar a la parte alta de la tabla de posiciones, ya que ambos equipos tenían el mismo puntaje.
La visita sorprendió y se impuso por 2-3 ante una escuadra que venía de una clasificación histórica en Copa Sudamericana 2026. Con este resultado, el Capo de Provincia se estanca en la undécima posición de la tabla con 19 unidades, mientras los Ruleteros trepan hasta el cuarto lugar con 22 puntos. Cabe destacar que la visita logró una remontada en la tabla con cinco partidos invicto, donde acumuló tres victorias y dos empates.
Los goles de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2026
A pesar de que la escuadra local inició el encuentro con posesión y ataques al arco rival, fue Everton quien abrió el marcador en Rancagua. A los 10′ minutos del primer tiempo, Claudio Baeza llegó a la línea de fondo por la banda izquierda y tiró un centro de la muerte que llegó a rematar Lucas Soto para el primero de los Ruleteros.
La reacción de la escuadra local llegó a los 33′ minutos, con una gran jugada colectiva que Thiago Vecino cabeceó para dejarle el remate servido a Francisco González, quien con un zurdazo batió a Esteban Kirkman para la igualdad del marcador. Pero para la mala suerte del Capo de Provincia, un autogol los mandó al entretiempo abajo en el marcador. Tras un centro de Baeza fue Thiago Vecino quien desvió el balón para marcar en propia puerta y que la ventaja fuera de Everton de visita.
En el segundo tiempo, Everton de Viña del Mar encontró el tercero a los 90′ minutos, tras un contraataque de Brian Benítez que habilitó con un pase entre líneas a Julián Alfaro, que no se puso nervioso y se sacó a Omar Carabalí para dar un pase a la red y marcar para la visita.
El final del encuentro fue de infarto, ya que a los 93′ minutos Francisco González encaró por la banda derecha y con su zurda remató al palo más lejano de Kirkman para el segundo del Capo de Provincia. Para cerrar el encuentro, al minuto 97′ Arnaldo Castillo entró sólo al área y con un gol de taco marcó el empate de los locales. Para la mala fortuna de O’Higgins, el atacante estaba offside y el gol fue anulado.
Estadísticas O’Higgins vs Everton
- Francisco Gonzalez 33′
- Francisco Gonzalez 90′
- Felipe Faundez 59′
- Arnaldo Castillo 73′
- Lucas Soto 10′
- Julian Alfaro 90′
- 45′
- Joaquin Moya 24′
- Julian Alfaro 75′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Carabali
Faundez
Robledo
Brizuela
Diaz
Leiva
Ogaz
Gonzalez
Vecino
Sarrafiore
Yanez
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Jorge Pena
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5Gabriel Pinto
-
6Luis Pavez
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9Arnaldo Castillo
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14Martin Maturana
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15Benjamin Rojas
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21Nicolas Garrido
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28Benjamin Schamine
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30Joaquin Tapia
Esteban
Opazo
Vidal
Oyarzun
Baeza
Medina
Berrios
Moya
Soto
Montiel
Ramos
- Entrenador
-
0Walter Ribonetto
- Suplentes
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1Jose Ignacio Gonzalez
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5Ramiro Gonzalez
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8Dieter Villalpando
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9Julian Alfaro
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17Cristopher Barrera
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22Santiago Londono
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28Amaro Leon
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29Braian Martinez
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30Cristian Palacios
¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Everton?
La semana entrante ambas escuadras jugarán por la última fecha de la Copa de la Liga, en duelos que no tendrán mucha importancia en la tabla, ya que el Grupo C está definido con O’Higgins en el primer lugar clasificado a la siguiente fase.
O’Higgins deberá recibir a Palestino en el Estadio Codelco El Teniente y Everton deberá visitar a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Los partidos se juegan en paralelo el próximo domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas.