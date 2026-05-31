O’Higgins y Everton fueron protagonistas de una lluvia de goles en el Estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo entretenido entre dos escuadras que buscaban trepar a la parte alta de la tabla de posiciones, ya que ambos equipos tenían el mismo puntaje.

La visita sorprendió y se impuso por 2-3 ante una escuadra que venía de una clasificación histórica en Copa Sudamericana 2026. Con este resultado, el Capo de Provincia se estanca en la undécima posición de la tabla con 19 unidades, mientras los Ruleteros trepan hasta el cuarto lugar con 22 puntos. Cabe destacar que la visita logró una remontada en la tabla con cinco partidos invicto, donde acumuló tres victorias y dos empates.

Los goles de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

A pesar de que la escuadra local inició el encuentro con posesión y ataques al arco rival, fue Everton quien abrió el marcador en Rancagua. A los 10′ minutos del primer tiempo, Claudio Baeza llegó a la línea de fondo por la banda izquierda y tiró un centro de la muerte que llegó a rematar Lucas Soto para el primero de los Ruleteros.

La reacción de la escuadra local llegó a los 33′ minutos, con una gran jugada colectiva que Thiago Vecino cabeceó para dejarle el remate servido a Francisco González, quien con un zurdazo batió a Esteban Kirkman para la igualdad del marcador. Pero para la mala suerte del Capo de Provincia, un autogol los mandó al entretiempo abajo en el marcador. Tras un centro de Baeza fue Thiago Vecino quien desvió el balón para marcar en propia puerta y que la ventaja fuera de Everton de visita.

En el segundo tiempo, Everton de Viña del Mar encontró el tercero a los 90′ minutos, tras un contraataque de Brian Benítez que habilitó con un pase entre líneas a Julián Alfaro, que no se puso nervioso y se sacó a Omar Carabalí para dar un pase a la red y marcar para la visita.

El final del encuentro fue de infarto, ya que a los 93′ minutos Francisco González encaró por la banda derecha y con su zurda remató al palo más lejano de Kirkman para el segundo del Capo de Provincia. Para cerrar el encuentro, al minuto 97′ Arnaldo Castillo entró sólo al área y con un gol de taco marcó el empate de los locales. Para la mala fortuna de O’Higgins, el atacante estaba offside y el gol fue anulado.

Estadísticas O’Higgins vs Everton

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14
O'Higgins
31/05/2026 17:30
2
3
Half Time : 1 2
Finalizado
Everton CD
  • Francisco Gonzalez 33′
  • Francisco Gonzalez 90′
  • Felipe Faundez 59′
  • Arnaldo Castillo 73′
  • Lucas Soto 10′
  • Julian Alfaro 90′
  • 45′
  • Joaquin Moya 24′
  • Julian Alfaro 75′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 3 ‘
O'Higgins
Asistencia : Martin Sarrafiore
90 + 3 ‘
O'Higgins
Gol regular : Francisco Gonzalez
90 ‘
Everton CD
Asistencia : Braian Martinez
90 ‘
Everton CD
Gol regular : Julian Alfaro
86 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Luis Pavez
86 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Leandro Diaz
82 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Braian Martinez
82 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Lucas Soto
82 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Dieter Villalpando
82 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Joaquin Moya
77 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Joaquin Tapia
77 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Felipe Ogaz
75 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Julian Alfaro
73 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Arnaldo Castillo
72 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Ramiro Gonzalez
72 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Oscar Opazo
72 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Julian Alfaro
72 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Emiliano Ramos
64 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Arnaldo Castillo
64 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Bastian Yanez
59 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Cristian Palacios
59 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Nicolas Montiel
59 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Felipe Faundez
45 + 3 ‘
Everton CD
Autogol :
46 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Martin Maturana
46 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Juan Leiva
33 ‘
O'Higgins
Asistencia : Thiago Vecino
33 ‘
O'Higgins
Gol regular : Francisco Gonzalez
24 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Joaquin Moya
10 ‘
Everton CD
Asistencia : Nicolas Baeza
10 ‘
Everton CD
Gol regular : Lucas Soto
Cambio: se retira Lucas Soto y entra en su lugar Braian Martinez.
Cambio: se retira Joaquin Moya y entra en su lugar Dieter Villalpando.
Cambio: se retira Felipe Ogaz y entra en su lugar Joaquin Tapia.
Amonestación para Julian Alfaro.
Amonestación para Arnaldo Castillo.
Cambio: se retira Oscar Opazo y entra en su lugar Ramiro Gonzalez.
Cambio: se retira Emiliano Ramos y entra en su lugar Julian Alfaro.
Cambio: se retira Bastian Yanez y entra en su lugar Arnaldo Castillo.
Cambio: se retira Nicolas Montiel y entra en su lugar Cristian Palacios.
Amonestación para Felipe Faundez.
Cambio: se retira Juan Leiva y entra en su lugar Martin Maturana.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ] G O O O O O O L – ¡Autogol de un jugador de O'Higgins!
Asistencia de Thiago Vecino en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Francisco Gonzalez!
Amonestación para Joaquin Moya.
Asistencia de Nicolas Baeza en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Soto!
El árbitro da inicio al encuentro.
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Felipe Faundez 3
Felipe
Faundez
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Leandro Diaz 20
Leandro
Diaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Thiago Vecino 32
Thiago
Vecino
Martin Sarrafiore 7
Martin
Sarrafiore
Bastian Yanez 29
Bastian
Yanez
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Pena
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 6
    Luis Pavez
  • 9
    Arnaldo Castillo
  • 14
    Martin Maturana
  • 15
    Benjamin Rojas
  • 21
    Nicolas Garrido
  • 28
    Benjamin Schamine
  • 30
    Joaquin Tapia
Everton CD
4-4-1-1
Kirkman Esteban 25
Kirkman
Esteban
Oscar Opazo 2
Oscar
Opazo
Valentin Vidal 37
Valentin
Vidal
Diego Oyarzun 24
Diego
Oyarzun
Nicolas Baeza 14
Nicolas
Baeza
Alan Medina 10
Alan
Medina
Benjamin Berrios 21
Benjamin
Berrios
Joaquin Moya 7
Joaquin
Moya
Lucas Soto 35
Lucas
Soto
Nicolas Montiel 40
Nicolas
Montiel
Emiliano Ramos 11
Emiliano
Ramos
  • Entrenador
  • 0
    Walter Ribonetto
  • Suplentes
  • 1
    Jose Ignacio Gonzalez
  • 5
    Ramiro Gonzalez
  • 8
    Dieter Villalpando
  • 9
    Julian Alfaro
  • 17
    Cristopher Barrera
  • 22
    Santiago Londono
  • 28
    Amaro Leon
  • 29
    Braian Martinez
  • 30
    Cristian Palacios
8
Faltas Cometidas
7
3
Fuera de Juego
3
63
Posesión de Balón
37
2
Tarjetas Amarillas
2
4
Tiros Fuera
3
4
Tiros a Puerta
3
4
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
11
0
Penaltis
0
10
Tiros Libres
11
2
Paradas
3
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
4
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
3
Corners 1ª Mitad
1
1
Corners 2ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
3
Last Confrontations
O'H 1 – 0 EVE 06/12/2025
EVE 0 – 1 O'H 22/06/2025
EVE 1 – 1 O'H 03/08/2024
O'H 2 – 1 EVE 02/03/2024
O'H 2 – 0 EVE 02/12/2023

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Everton?

La semana entrante ambas escuadras jugarán por la última fecha de la Copa de la Liga, en duelos que no tendrán mucha importancia en la tabla, ya que el Grupo C está definido con O’Higgins en el primer lugar clasificado a la siguiente fase.

O’Higgins deberá recibir a Palestino en el Estadio Codelco El Teniente y Everton deberá visitar a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Los partidos se juegan en paralelo el próximo domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas.

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