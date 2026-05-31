Datos Clave Los Ruleteros vencen al Capo de Provincia: En una lluvia de goles, Everton se impuso por 2-3 ante O’Higgins de visita. Everton trepa a la parte alta: Los Ruleteros alcanzan la cuarta posición con 22 unidades, a uno de los escoltas de la división. Se estanca el Capo de Provincia: O’Higgins se estanca en la undécima posición con 19 puntos.

O’Higgins y Everton fueron protagonistas de una lluvia de goles en el Estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo entretenido entre dos escuadras que buscaban trepar a la parte alta de la tabla de posiciones, ya que ambos equipos tenían el mismo puntaje.

La visita sorprendió y se impuso por 2-3 ante una escuadra que venía de una clasificación histórica en Copa Sudamericana 2026. Con este resultado, el Capo de Provincia se estanca en la undécima posición de la tabla con 19 unidades, mientras los Ruleteros trepan hasta el cuarto lugar con 22 puntos. Cabe destacar que la visita logró una remontada en la tabla con cinco partidos invicto, donde acumuló tres victorias y dos empates.

Los goles de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

A pesar de que la escuadra local inició el encuentro con posesión y ataques al arco rival, fue Everton quien abrió el marcador en Rancagua. A los 10′ minutos del primer tiempo, Claudio Baeza llegó a la línea de fondo por la banda izquierda y tiró un centro de la muerte que llegó a rematar Lucas Soto para el primero de los Ruleteros.

La reacción de la escuadra local llegó a los 33′ minutos, con una gran jugada colectiva que Thiago Vecino cabeceó para dejarle el remate servido a Francisco González, quien con un zurdazo batió a Esteban Kirkman para la igualdad del marcador. Pero para la mala suerte del Capo de Provincia, un autogol los mandó al entretiempo abajo en el marcador. Tras un centro de Baeza fue Thiago Vecino quien desvió el balón para marcar en propia puerta y que la ventaja fuera de Everton de visita.

En el segundo tiempo, Everton de Viña del Mar encontró el tercero a los 90′ minutos, tras un contraataque de Brian Benítez que habilitó con un pase entre líneas a Julián Alfaro, que no se puso nervioso y se sacó a Omar Carabalí para dar un pase a la red y marcar para la visita.

El final del encuentro fue de infarto, ya que a los 93′ minutos Francisco González encaró por la banda derecha y con su zurda remató al palo más lejano de Kirkman para el segundo del Capo de Provincia. Para cerrar el encuentro, al minuto 97′ Arnaldo Castillo entró sólo al área y con un gol de taco marcó el empate de los locales. Para la mala fortuna de O’Higgins, el atacante estaba offside y el gol fue anulado.

Estadísticas O’Higgins vs Everton

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14 O'Higgins 2 3 Half Time : 1 2 Finalizado Everton CD Francisco Gonzalez 33′

Francisco Gonzalez 90′ Felipe Faundez 59′

Arnaldo Castillo 73′ Lucas Soto 10′

Lucas Soto 10′ Julian Alfaro 90′ 45′ Joaquin Moya 24′

Joaquin Moya 24′ Julian Alfaro 75′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 3 ‘ O'Higgins Asistencia : Martin Sarrafiore 90 + 3 ‘ O'Higgins Gol regular : Francisco Gonzalez 90 ‘ Everton CD Asistencia : Braian Martinez 90 ‘ Everton CD Gol regular : Julian Alfaro 86 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Luis Pavez 86 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Leandro Diaz 82 ‘ Everton CD Sustitución entra : Braian Martinez 82 ‘ Everton CD Sustitución sale : Lucas Soto 82 ‘ Everton CD Sustitución entra : Dieter Villalpando 82 ‘ Everton CD Sustitución sale : Joaquin Moya 77 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Joaquin Tapia 77 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Felipe Ogaz 75 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Julian Alfaro 73 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Arnaldo Castillo 72 ‘ Everton CD Sustitución entra : Ramiro Gonzalez 72 ‘ Everton CD Sustitución sale : Oscar Opazo 72 ‘ Everton CD Sustitución entra : Julian Alfaro 72 ‘ Everton CD Sustitución sale : Emiliano Ramos 64 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Arnaldo Castillo 64 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Bastian Yanez 59 ‘ Everton CD Sustitución entra : Cristian Palacios 59 ‘ Everton CD Sustitución sale : Nicolas Montiel 59 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Felipe Faundez 45 + 3 ‘ Everton CD Autogol : 46 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Martin Maturana 46 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Juan Leiva 33 ‘ O'Higgins Asistencia : Thiago Vecino 33 ‘ O'Higgins Gol regular : Francisco Gonzalez 24 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Joaquin Moya 10 ‘ Everton CD Asistencia : Nicolas Baeza 10 ‘ Everton CD Gol regular : Lucas Soto Cambio: se retira Lucas Soto y entra en su lugar Braian Martinez. Cambio: se retira Joaquin Moya y entra en su lugar Dieter Villalpando. Cambio: se retira Felipe Ogaz y entra en su lugar Joaquin Tapia. Amonestación para Julian Alfaro. Amonestación para Arnaldo Castillo. Cambio: se retira Oscar Opazo y entra en su lugar Ramiro Gonzalez. Cambio: se retira Emiliano Ramos y entra en su lugar Julian Alfaro. Cambio: se retira Bastian Yanez y entra en su lugar Arnaldo Castillo. Cambio: se retira Nicolas Montiel y entra en su lugar Cristian Palacios. Amonestación para Felipe Faundez. Cambio: se retira Juan Leiva y entra en su lugar Martin Maturana. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +3 ‘ ] G O O O O O O L – ¡Autogol de un jugador de O'Higgins! Asistencia de Thiago Vecino en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Francisco Gonzalez! Amonestación para Joaquin Moya. Asistencia de Nicolas Baeza en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Soto! El árbitro da inicio al encuentro. O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabali 3 Felipe

Faundez 22 Alan

Robledo 33 Miguel

Brizuela 20 Leandro

Diaz 11 Juan

Leiva 8 Felipe

Ogaz 24 Francisco

Gonzalez 32 Thiago

Vecino 7 Martin

Sarrafiore 29 Bastian

Yanez Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Jorge Pena



5 Gabriel Pinto



6 Luis Pavez



9 Arnaldo Castillo



14 Martin Maturana



15 Benjamin Rojas



21 Nicolas Garrido



28 Benjamin Schamine



30 Joaquin Tapia

Everton CD Everton CD 4-4-1-1 25 Kirkman

Esteban 2 Oscar

Opazo 37 Valentin

Vidal 24 Diego

Oyarzun 14 Nicolas

Baeza 10 Alan

Medina 21 Benjamin

Berrios 7 Joaquin

Moya 35 Lucas

Soto 40 Nicolas

Montiel 11 Emiliano

Ramos Entrenador

0 Walter Ribonetto

Suplentes

1 Jose Ignacio Gonzalez



5 Ramiro Gonzalez



8 Dieter Villalpando



9 Julian Alfaro



17 Cristopher Barrera



22 Santiago Londono



28 Amaro Leon



29 Braian Martinez



30 Cristian Palacios

8 Faltas Cometidas 7 3 Fuera de Juego 3 63 Posesión de Balón 37 2 Tarjetas Amarillas 2 4 Tiros Fuera 3 4 Tiros a Puerta 3 4 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 11 0 Penaltis 0 10 Tiros Libres 11 2 Paradas 3 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 4 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 2 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 3 Corners 1ª Mitad 1 1 Corners 2ª Mitad 3 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 5 Faltas Cometidas 2ª Mitad 3 Last Confrontations O'H 1 – 0 EVE 06/12/2025 EVE 0 – 1 O'H 22/06/2025 EVE 1 – 1 O'H 03/08/2024 O'H 2 – 1 EVE 02/03/2024 O'H 2 – 0 EVE 02/12/2023

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Everton?

La semana entrante ambas escuadras jugarán por la última fecha de la Copa de la Liga, en duelos que no tendrán mucha importancia en la tabla, ya que el Grupo C está definido con O’Higgins en el primer lugar clasificado a la siguiente fase.

O’Higgins deberá recibir a Palestino en el Estadio Codelco El Teniente y Everton deberá visitar a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Los partidos se juegan en paralelo el próximo domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas.