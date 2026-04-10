Huachipato sorprendió a O’Higgins y lo venció por 2-0 a domicilio en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, quedando en el tercer puesto del Campeonato Nacional 2026 con 15 puntos, a tres del líder Colo Colo, aunque con varios partidos que pueden modificar su posición en el escalafón.
Los Celestes, que jugaorn muy por debajo de sus posibilidades y cometieron errores impropios de la buena temporada que han disputado, quedaron séptimos con 13 unidades y deben sacar rápidas conclusiones para no repetir los errores la próxima semana en Brasil cuando visite a Sao Paulo por la Copa Sudamericana.
Los goles de O’Higgins vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
Apenas 38 segundos se demoró en llegar el primer gol de la jornada: Centro desde la derecha y oportuno cabezazo de Cris Martínez para anotar el 1-0 de Huachipato sobre O’Higgins y silenciar El Teniente que tuvo en sus tribunas una importante cantidad de hinchas celestes, entusiasmados por la buena campaña liderada por Lucas Bovaglio.
En los 85′ llegó el segundo tanto del compromiso: Omar Carabalí, en una acción totalmente impensada, tuvo una tremenda falla, ya que se le pasó el balón entre las piernas y propició que Mario Briceño cerrara la historia a favor de los Acereros, sumando tres puntos más que valiosos en la ciudad histórica.
Estadísticas de O’Higgins vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
- Lineups
- Team Stats
Carabali
Rojas
Diaz
Garrido
Brizuela
Ogaz
Rabello
Leiva
Gonzalez
Castillo
Yanez
- Entrenador
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0Lucas Bovaglio
- Suplentes
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1Jorge Pena
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2Cristian Morales
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3Felipe Faundez
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6Luis Pavez
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27Jose Tomas Movillo
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5Gabriel Pinto
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7Martin Sarrafiore
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14Martin Maturana
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30Joaquin Tapia
-
32Thiago Vecino
Bravo
Guaiquil
Caroca
Velasquez
Sepulveda
Silva
Vargas
Rodriguez
Figueroa
Altamirano
Martinez
- Entrenador
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0Jaime Garcia
- Suplentes
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49Ignacio Cruzat
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3Benjamin Mellado
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20Cristian Toro
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10Martin Ezequiel Canete
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13Renzo Malanca
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24Maicol Leon
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30Kevin Altez
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7Mario Briceno
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51Martin Torrejon
¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Huachipato?
O’Higgins vuelve a la cancha el martes 14 de abril a las 18:00 horas ante Sao Paulo en Brasil por la Fecha 2 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026, torneo en el que busca su segunda victoria consecutiva tras batir a mitad de semana a Millonarios de Colombia en Rancagua.
Por su parte, Huachipato vuelve a la cancha el domingo 19 de abril a las 20:45 horas contra Audax Italiano en Talcahuano por la Fecha 10 del Campeonato Nacional.
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