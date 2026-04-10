Huachipato sorprendió a O’Higgins y lo venció por 2-0 a domicilio en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, quedando en el tercer puesto del Campeonato Nacional 2026 con 15 puntos, a tres del líder Colo Colo, aunque con varios partidos que pueden modificar su posición en el escalafón.

Los Celestes, que jugaorn muy por debajo de sus posibilidades y cometieron errores impropios de la buena temporada que han disputado, quedaron séptimos con 13 unidades y deben sacar rápidas conclusiones para no repetir los errores la próxima semana en Brasil cuando visite a Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

Los goles de O’Higgins vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Apenas 38 segundos se demoró en llegar el primer gol de la jornada: Centro desde la derecha y oportuno cabezazo de Cris Martínez para anotar el 1-0 de Huachipato sobre O’Higgins y silenciar El Teniente que tuvo en sus tribunas una importante cantidad de hinchas celestes, entusiasmados por la buena campaña liderada por Lucas Bovaglio.

En los 85′ llegó el segundo tanto del compromiso: Omar Carabalí, en una acción totalmente impensada, tuvo una tremenda falla, ya que se le pasó el balón entre las piernas y propició que Mario Briceño cerrara la historia a favor de los Acereros, sumando tres puntos más que valiosos en la ciudad histórica.

Estadísticas de O’Higgins vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9 O'Higgins Sin Comenzar Huachipato Lineups

Team Stats O'Higgins O'Higgins 4-3-3 31 Omar

Carabali 15 Benjamin

Rojas 20 Leandro

Diaz 21 Nicolas

Garrido 33 Miguel

Brizuela 8 Felipe

Ogaz 10 Bryan

Rabello 11 Juan

Leiva 24 Francisco

Gonzalez 9 Arnaldo

Castillo 29 Bastian

Yanez Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Jorge Pena



2 Cristian Morales



3 Felipe Faundez



6 Luis Pavez



27 Jose Tomas Movillo



5 Gabriel Pinto



7 Martin Sarrafiore



14 Martin Maturana



30 Joaquin Tapia



32 Thiago Vecino

Huachipato Huachipato 3-4-3 12 Christian

Bravo 2 Nelson

Guaiquil 5 Rafael

Caroca 27 Lucas

Velasquez 6 Claudio

Sepulveda 8 Santiago

Silva 14 Nicolas

Vargas 15 Maximiliano

Rodriguez 11 Juan

Figueroa 9 Lionel

Altamirano 23 Cris

Martinez Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

49 Ignacio Cruzat



3 Benjamin Mellado



20 Cristian Toro



10 Martin Ezequiel Canete



13 Renzo Malanca



24 Maicol Leon



30 Kevin Altez



7 Mario Briceno



51 Martin Torrejon

Last Confrontations HUA 2 – 1 O'H 21/07/2025 O'H 0 – 0 HUA 15/02/2025 O'H 0 – 1 HUA 08/09/2024 HUA 0 – 0 O'H 14/04/2024 O'H 0 – 2 HUA 22/07/2023

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Huachipato?

O’Higgins vuelve a la cancha el martes 14 de abril a las 18:00 horas ante Sao Paulo en Brasil por la Fecha 2 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026, torneo en el que busca su segunda victoria consecutiva tras batir a mitad de semana a Millonarios de Colombia en Rancagua.

Por su parte, Huachipato vuelve a la cancha el domingo 19 de abril a las 20:45 horas contra Audax Italiano en Talcahuano por la Fecha 10 del Campeonato Nacional.

Conoce las noticias de O’Higgins, Huachipato y el Campeonato Nacional ingresando a nuestro sitio web Al Aire Libre.