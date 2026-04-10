Huachipato sorprendió a O’Higgins y lo venció por 2-0 a domicilio en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, quedando en el tercer puesto del Campeonato Nacional 2026 con 15 puntos, a tres del líder Colo Colo, aunque con varios partidos que pueden modificar su posición en el escalafón.

Los Celestes, que jugaorn muy por debajo de sus posibilidades y cometieron errores impropios de la buena temporada que han disputado, quedaron séptimos con 13 unidades y deben sacar rápidas conclusiones para no repetir los errores la próxima semana en Brasil cuando visite a Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

Los goles de O’Higgins vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Apenas 38 segundos se demoró en llegar el primer gol de la jornada: Centro desde la derecha y oportuno cabezazo de Cris Martínez para anotar el 1-0 de Huachipato sobre O’Higgins y silenciar El Teniente que tuvo en sus tribunas una importante cantidad de hinchas celestes, entusiasmados por la buena campaña liderada por Lucas Bovaglio.

En los 85′ llegó el segundo tanto del compromiso: Omar Carabalí, en una acción totalmente impensada, tuvo una tremenda falla, ya que se le pasó el balón entre las piernas y propició que Mario Briceño cerrara la historia a favor de los Acereros, sumando tres puntos más que valiosos en la ciudad histórica.

Estadísticas de O’Higgins vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9
O'Higgins
10/04/2026 20:00
Sin Comenzar
Huachipato
  • Lineups
  • Team Stats
O'Higgins
4-3-3
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Benjamin Rojas 15
Benjamin
Rojas
Leandro Diaz 20
Leandro
Diaz
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Bryan Rabello 10
Bryan
Rabello
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
Bastian Yanez 29
Bastian
Yanez
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Pena
  • 2
    Cristian Morales
  • 3
    Felipe Faundez
  • 6
    Luis Pavez
  • 27
    Jose Tomas Movillo
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 7
    Martin Sarrafiore
  • 14
    Martin Maturana
  • 30
    Joaquin Tapia
  • 32
    Thiago Vecino
Huachipato
3-4-3
Christian Bravo 12
Christian
Bravo
Nelson Guaiquil 2
Nelson
Guaiquil
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Lucas Velasquez 27
Lucas
Velasquez
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Nicolas Vargas 14
Nicolas
Vargas
Maximiliano Rodriguez 15
Maximiliano
Rodriguez
Juan Figueroa 11
Juan
Figueroa
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 49
    Ignacio Cruzat
  • 3
    Benjamin Mellado
  • 20
    Cristian Toro
  • 10
    Martin Ezequiel Canete
  • 13
    Renzo Malanca
  • 24
    Maicol Leon
  • 30
    Kevin Altez
  • 7
    Mario Briceno
  • 51
    Martin Torrejon
Last Confrontations
HUA 2 – 1 O'H 21/07/2025
O'H 0 – 0 HUA 15/02/2025
O'H 0 – 1 HUA 08/09/2024
HUA 0 – 0 O'H 14/04/2024
O'H 0 – 2 HUA 22/07/2023

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Huachipato?

O’Higgins vuelve a la cancha el martes 14 de abril a las 18:00 horas ante Sao Paulo en Brasil por la Fecha 2 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026, torneo en el que busca su segunda victoria consecutiva tras batir a mitad de semana a Millonarios de Colombia en Rancagua.

Por su parte, Huachipato vuelve a la cancha el domingo 19 de abril a las 20:45 horas contra Audax Italiano en Talcahuano por la Fecha 10 del Campeonato Nacional.

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