Unión La Calera y Audax Italiano se enfrentan este viernes 27 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Los cementeros vienen de caer por la cuenta mínima en condición de local ante Ñublense, mientras que los itálicos llegan tras vencer por el mismo marcador a Everton de Viña del Mar en La Florida.
¿Quién transmite en vivo La Calera vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026?
El duelo entre La Calera y Audax Italiano será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming a través de TNT Sports de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en MAX.
¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Audax Italiano?
La Calera vs Audax Italiano se ven las caras este viernes 27 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.
- Fecha: Viernes 27 de febrero
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera
Árbitros del partido entre La Calera vs Audax Italiano
- Árbitro: Cristian Galaz
- 1er asistente: Nicolás Medina
- 2do asistente: Marcia Castillo
- Cuarto árbitro: Matías Assadi
- VAR: Benjamín Saravia
- AVAR: Claudio Urrutia
El XI de La Calera vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto, Kevin Méndez, Bayron Oyarzo; Sebastián Sáez y Francisco Pozzo. DT: Martín Cicotello.
El XI de Audax Italiano vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Martín Jiménez Marco Collao, Federico Mateos, Nicolás Aedo, Rodrigo Cabral, Esteban Matus; Diego Coelho, DT: Daniel Garnero.
Minuto a minuto de La Calera vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026
