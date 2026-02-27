Deportes Limache y Huachipato chocan este sábado en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, en un compromiso vital en la lucha por el liderato.

Los Acereros están punteros con nueve unidades junto a Colo Colo y pretenden defender esa condición con una victoria. No obstante, deben recuperarse del golpe que significó quedar fuera de la Copa Libertadores contra Carabobo de Venezuela, a mitad de semana.

Limache está tercero con ocho unidades y es uno de los dos elencos invictos de esta competencia (el otro es Ñublense). Un triunfo los deja al tope de la tabla, aunque esperando lo que haga el Cacique en el Superclásico contra U de Chile.

¿Qué canal transmite Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

Para ver el partido de Limache vs Huachipato debes acceder a TNT Sports Premium en TV cable y TNT Sports en HBO Max en streaming, señales que transmiten de forma exclusiva el Campeonato Nacional 2026.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

Limache vs Huachipato se miden este sábado 28 de febrero a las 18:00 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota en el marco de la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 28 de febrero

Horario: 18:00 horas.

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

Árbitros del partido de Limache vs Huachipato

Los árbitros encargados de impartir justicia en el duelo de Limache vs Huachipato son:

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Leslie Vásquez

2do asistente: Ignacio Zamora

Cuarto árbitro: Reinerio Alvarado

VAR: Juan Lara

AVAR: Carlos Venegas

El XI de Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos, César Pinares, Ramón Martínez, Marcelo Flores; Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.

El XI de Huachipato vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Rodrigo Odriozola; Cristian Toro, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Maicol León, Santiago Silva, Claudio Sepúlveda, Lucas Velásquez, Ezequiel Cañete; Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.