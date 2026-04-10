Limache visita a Palestino con la oportunidad manifiesta de quedar como líder del Campeonato Nacional 2026 y mantenerse así, al menos, por una semana más. Si los Tomateros consiguen los tres puntos quedarán al tope de la tabla con 20 puntos y Colo Colo no los podrá superar en esta fecha, ya que su duelo ante Coquimbo Unido fue aplazado para el 3 de mayo.
Por su parte, los Árabes necesitan sí o sí los tres puntos para no seguir acercándose a los puestos del fondo de la Liga de Primera. El elenco palestinista está antepenúltimo con ocho puntos y su técnico Cristian “La Nona” Muñoz está cuestionado, pese a que tomó algo de aire a mitad de semana al empatar de visita por 0-0 con Deportivo Riestra en Argentina por la Copa Sudamericana.
¿Quién transmite Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?
Para ver el duelo de Palestino vs Limache debes acceder a TNT Sports Premium en tu operador de TV cable o en streaming por la plataforma de pago de HBO Max.
- Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?
Palestino y Limache se enfrentan este sábado 11 de abril a las 20:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026.
Árbitros para el duelo de Palestino vs Limache
- Árbitro: Claudio Díaz
- 1er asistente: Alejandro Molina
- 2do asistente: Marcia Castillo
- Cuarto árbitro: Fernando Véjar
- VAR: José Cabero
- AVAR: José Retamal
¿Cómo llegan Palestino y Limache a su duelo por el Campeonato Nacional 2026?
Palestino viene de dos resultados muy dispares entre sí: por el Campeonato Nacional cayó aplastado por 6-1 ante U Católica en el Claro Arena, pero en la Copa Sudamericana igualó sin goles ante Riestra en Argentina.
Limache viene de golear por 4-0 a Unión La Calera, resultado que le permitió seguir en la lucha por el primer lugar del Campeonato Nacional.
Formaciones de Palestino vs Limache
Formación de Palestino
Sebastián Salas; Vicente Espinoza, Enzo Roco, Fernando Meza, Jason Leon; Nicolás Meza, Francisco Montes, Gonzalo Tapia; Jonathan Benítez, Bryan Carrasco y Ronnie Fernández. DT: Cristián “La Nona” Muñoz.
Formación de Limache
Claudio González; Augusto Aguirre, Axel Alfonzo, Marcelo Flores; Joaquín Montecinos, César Pinares, Yerko González, Ramón Martínez; Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.