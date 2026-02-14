Universidad de Concepción y Deportes Concepción protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 este domingo 15 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El partido será transmitido en TNT Sports Premium y TNT Sports Premium en HBO Max.
Ambos elencos vienen de ascender a la Primera División y han tenido dispar suerte en su retorno a la máxima categoría del fútbol chileno. Mientras el Campanil registra un triunfo y una derrota, el León de Collao cayó en sus dos primeros compromisos, por lo que quiere revertir esa situación.
📡 ¿Quién transmite en vivo U de Concepción vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026?
El duelo entre Universidad de Concepción y Deportes Concepción será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Concepción?
Universidad de Concepción y Deportes Concepción se verán las caras este domingo 15 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.
- 🗓 Fecha: Domingo 15 de febrero
- 🕛 Hora: 12:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción
🟨 Árbitros del partido entre U de Concepción vs Concepción
- Árbitro: Juan Lara
- 1er asistente: Edson Cisternas
- 2do asistente: Víctor Pasmiño
- Cuarto árbitro: Manuel Vergara
- VAR: Mathias Riquelme
- AVAR: Rodrigo Rivera
🟡 El XI de U de Concepción vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026
Formación probable: Santiago Silva; Moisés González, Osvaldo González, Leonel González; Jorge Espejo, Facundo Mater, Cristopher Mesías, Antonio Díaz, Cristóbal Zambrano, Jeison Fuentealba; Cecilio Waterman. DT: Juan Cruz Real
🟣 El XI de Concepción vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: César Dutra; Ariel Cáceres, Cristián Suárez, Fausto Grillo y Javier Rojas; Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Mario Sandoval y Ethan Espinoza; Aldrix Jara y Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.
📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del Campeonato Nacional ni de las campañas de la U de Concepción y Deportes Concepción.