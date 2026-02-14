Universidad de Concepción y Deportes Concepción protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 este domingo 15 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El partido será transmitido en TNT Sports Premium y TNT Sports Premium en HBO Max.

Ambos elencos vienen de ascender a la Primera División y han tenido dispar suerte en su retorno a la máxima categoría del fútbol chileno. Mientras el Campanil registra un triunfo y una derrota, el León de Collao cayó en sus dos primeros compromisos, por lo que quiere revertir esa situación.

📡 ¿Quién transmite en vivo U de Concepción vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre Universidad de Concepción y Deportes Concepción será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Concepción?

Universidad de Concepción y Deportes Concepción se verán las caras este domingo 15 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

🗓 Fecha: Domingo 15 de febrero

🕛 Hora: 12:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción

🟨 Árbitros del partido entre U de Concepción vs Concepción

Árbitro: Juan Lara

Juan Lara 1er asistente: Edson Cisternas

Edson Cisternas 2do asistente: Víctor Pasmiño

Víctor Pasmiño Cuarto árbitro: Manuel Vergara

Manuel Vergara VAR: Mathias Riquelme

Mathias Riquelme AVAR: Rodrigo Rivera

🟡 El XI de U de Concepción vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Santiago Silva; Moisés González, Osvaldo González, Leonel González; Jorge Espejo, Facundo Mater, Cristopher Mesías, Antonio Díaz, Cristóbal Zambrano, Jeison Fuentealba; Cecilio Waterman. DT: Juan Cruz Real

🟣 El XI de Concepción vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: César Dutra; Ariel Cáceres, Cristián Suárez, Fausto Grillo y Javier Rojas; Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Mario Sandoval y Ethan Espinoza; Aldrix Jara y Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.

