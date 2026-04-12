Unión La Calera se enfrentará a Deportes Concepción el próximo lunes 13 de abril en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la novena fecha del Campeonato Nacional. El duelo se disputará a las 20:00 horas.

Ambas escuadras llegan a la fecha 9 con la necesidad urgente de sumar de a tres, ya que son los colistas del torneo con solamente cuatro unidades en ocho partidos jugados.

¿Dónde ver en vivo La Calera vs Concepción?

📺TV: TNT Sports.

💻Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Concepción?

El duelo entre cementeros y los lilas se realizará el próximo lunes 13 de abril desde las 20:00 horas. El partido se jugará en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

🗓️Fecha: 13 de abril.

⏰Hora: 20:00 horas.

🏟 ️Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera.

Árbitros del partido entre La Calera vs Concepción

Árbitro: Miguel Araos.

1er asistente: Alan Sandoval.

2do asistente: Mario Lagos.

Cuarto árbitro: Nicolás Millas.

VAR: Mario Salvo.

AVAR: Diego Gamboa.

¿Cómo llegan La Calera y Concepción al partido?

Unión La Calera pasa una semana sumamente oscura, ya que no solamente fueron goleados 4-0 en la pasada jornada por Deportes Limache, sino que también durante la semana fueron castigados por el Tribunal de Disciplina y les restaron seis unidades, las que bajaron al equipo hasta el final de la tabla.

Por otra parte, Deportes Concepción también cayó en la fecha pasada, ya que fueron derrotados en su hogar por Colo Colo por la cuenta mínima. Este resultado dejó a los lilas en puestos de descenso.

Unión La Calera y Deportes Concepción comparten los dos últimos lugares de la tabla de posiciones con cuatro unidades, siendo los lilas penúltimos por diferencia de goles.



Probable formación de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Caceres, Nicolás Palma, Alexander Pastene; Camilo Moya, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Juan Requena, Bayron Oyarzo; Sebastián Saez.

Probable formación de Deportes Concepción

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristián Suárez, Fausto Grillo, Diego Carrasco; Nelson Sepúlveda; Leonardo Valencia, Aldrix Jara, Misael Dávila, Matias Cavalleri; Joaquín Larrivey.