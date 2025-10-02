U de Chile tiene bastante de que preocuparse en esta decisiva fase de la temporada con su participación en semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y el poder terminar al menos en el podio del Campeonato Nacional, pero además se suma la planificación que tienen en el club universitario con miras al próximo año.

En la U ya tienen en consideración el trabajar por las renovaciones y salidas del plantel para la próxima campaña en 2026, y en esa materia es que en las últimas horas se conoció de una particular situación que sorprende en el CDA y al fútbol en general.

⚽ El retiro que sacude a U de Chile para el 2026

Sabido es que en la lista de bajas que puede tener la U para 2026 se encuentran el defensor Ignacio Tapia y el delantero Nicolás Guerra, pero a ellos también se suma el nombre de Cristopher Toselli, quien ya lleva un largo tiempo defendiendo los colores de la escuadra del Chuncho.

Sin embargo, el caso de Toselli trae otro punto que sorprende tanto en el CDA como al fútbol chileno. A sus 37 años de edad, el mundialista sub 20 y campeón de América con La Roja adulta prepara su retiro del fútbol profesional.

Esta información fue dada a conocer por el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, quien indicó que Toselli evalúa seriamente colgar los guantes al término de la presente temporada, justo cuando finalice su contrato con U de Chile.

Toselli se hizo un espacio como actual referente de U de Chile/ © Photosport

🙏 Toselli logró superar los prejuicios y ganarse al hincha de la U

La llegada de Cristopher Toselli a U de Chile no estuvo ajena a cuestionamientos a inicios de 2023, sobre todo por estar identificado con Universidad Católica, de hecho el guardameta es formado en la escuadra de la precordillera.

Pero, fue a punta de puro empuje que el también ex Everton, Atlas y Central Córdoba se ganó el respeto al interior de la U y de paso al hincha azul, convirtiéndose al día de hoy en uno de los referentes del plantel junto a Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Matías Zaldivia, incluso portando la jineta de capitán en algunos partidos en los que le ha tocado estar presente.

📊 Los números de Cristopher Toselli en U de Chile

Estos son los números de Cristopher Toselli en la U desde su llegada en 2023:

Partidos jugados: 26

Goles recibidos: 29

Arcos en cero: 8

Minutos en cancha: 2.250′

