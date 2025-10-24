Palestino derrotó por 2-1 a Everton en el estadio Municipal de La Cisterna y se mantiene en la pelea por clasificar a la próxima Copa Libertadores, de paso dejando a los Ruleteros muy complicados en la lucha por salvarse del descenso.

Los Tetracolores quedaron sextos con 42 puntos, a dos del Chile 3 y a tres unidades del Chile 2, por lo que tiene las posibilidades intactas en los cinco partidos que le restan. Los evertonianos, en tanto, se mantuvieron duodécimos con 22 positivos, dos por sobre la zona de descenso, aunque con un partido pendiente contra U de Chile.

Los goles de Palestino vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Sebastián Sosa Sánchez anotó de penal para Everton en los 54’, poniendo la sorpresa en la cancha de La Cisterna, e ilusionando a la escuadra viñamarina con alejarse de la zona roja del Campeonato Nacional.

No obstante, Palestino dio vuelta el partido con anotaciones de Jeison León ejn los 61’ y de Junior Arias en los 72’, en una furiosa reacción en la recta final del compromiso, demostrando que son un equipo de temer en el fútbol chileno.

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Everton?

Palestino vuelve a la cancha el lunes 3 de noviembre a las 19:00 horas contra Deportes Limache, compromiso que será válido por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

Everton, por su parte, retorna a la acción el domingo 2 de noviembre a las 20:30 horas contra Unión Española en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

