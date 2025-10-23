La Fecha 25 del Campeonato Nacional se pone en marcha desde este viernes 24 de octubre con el duelo entre Palestino y Everton a jugarse en el Estadio Municipal de La Cisterna desde las 17:00 horas de nuestro país.

El elenco árabe llega a este encuentro más fresco ya que jugaron su último partido hace 10 días, cuando cayeron a manos de la U. Eso sí, los dirigidos por Lucas Bovaglio no pueden ceder más puntos si no quieren perder lugar en la zona de clasificación a copas internacionales, donde se encuentran en el sexto puesto con 39 puntos.

Por su lado los ruleteros sufrieron una dura caída en casa el pasado domingo ante U Católica, resultado que estancó al oro y cielo en el decimosegundo lugar con 22 unidades, a solo tres de caer a la zona de descenso directo.

⚽ Palestino vs Everton EN VIVO: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Palestino Sin Comenzar Everton CD Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos EVE 1 – 2 PAL 03/05/2025 EVE 4 – 1 PAL 21/07/2024 PAL 0 – 0 EVE 23/03/2024 EVE 2 – 0 PAL 23/11/2023 PAL 2 – 2 EVE 11/05/2023

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Palestino vs Everton?

El partido entre Palestino y Everton se disputará este viernes 24 de octubre, desde las 17:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📆 Fecha: Viernes 24 de octubre

🕒 Hora: 17:00 horas

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Palestino vs Everton?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl

📺 TV: TNT Sports HD

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🟨 Árbitros designados para Palestino vs Everton

La ANFP confirmó a Cristián Galaz como árbitro principal del partido, acompañado por el siguiente equipo arbitral:

AVAR: Diego Gamboa Reyes

Árbitro principal: Cristián Galaz Sepúlveda

Asistente 1: Cristóbal Berríos Aspee

Asistente 2: Wladimir Silva Cruz

Cuarto árbitro: Héctor Jona Gamboa

VAR: Juan Lara Luco

🧾 Formación de Palestino vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

📋 Palestino (DT: Lucas Bovaglio)

Posible once: Sebastián Pérez; Antonio Ceza, Cristián Suárez y Jason León; Julián Fernández, Joe Abrigo, Fernando Montes y Dilan Zúñiga; Gonzalo Tapia, Junior Marabel y Jonathan Benítez.

📋 Everton (DT: Mauricio Larriera):

Claudio González; Raimundo Rebolledo, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún y Alex Ibacache; Benjamín Berríos, Lucas Soto; Cristián Medina, Álvaro Madrid y Rodrigo Piñeiro; Sebastián Sosa Sánchez.