Técnico que debuta, gana. Así al menos ocurrió en el Estadio Ester Roa Rebolledo en el cierre de la jornada dominical de la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, donde la U de Concepción se impuso a Cobresal en el estreno de Leonardo Ramos en la banca.

El campanil se impuso por la cuenta mínima y escaló hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones, donde alcanzó los 14 puntos. Por su parte, los mineros se complicaron en la parte baja y se mantienen en el antepenúltimo puesto con 10 unidades.

El gol de U de Concepción vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

El único gol llegó en la media hora del partido, cuando Jeison Fuentealba recibió un balón en tres cuartos de cancha y emprendió rumbo al arco de Cobresal. Allí, el volante de la U de Concepción sorprendió al portero Jorge Pinos con un zapatazo perfecto que se coló en el ángulo para anotar el 1-0 definitivo a los 30 minutos del compromiso.

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Jeison Fuentealba soltó un derechazo que se clavó en el ángulo para el 1-0 de La UdeC ante Cobresal, en el cierre del #MatchdayDomingo en esta Fecha 9 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Estadísticas de U de Concepción vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9 Universidad de Concepción Sin Comenzar Cobresal

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Cobresal?

Universidad de Concepción será la encargada de abrir la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026. El Campanil se enfrentará a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota el próximo viernes 17 de abril a las 20:00 horas.

Por su parte, Cobresal saltará a la cancha el domingo 19 de abril a las 15:30 horas cuando reciba a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Cobre de El Salvador.