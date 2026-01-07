De manera sorpresiva en las últimas horas un multicampeón con U Católica y de extensa trayectoria en el fútbol chileno comunicó su retiro del fútbol profesional, manifestando su decisión en una emotiva carta que compartió a sus seguidores mediante las redes sociales.

Se trata del argentino Gastón Lezcano, quien durante 2025 vistió la camiseta de Magallanes en el ascenso, pero que hoy a sus 39 años de edad decide colgar los botines de forma permanente, al menos en lo que la alta competencia se refiere.

⚽ El “Gato” Lezcano y su agradecida despedida del fútbol

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el campeón con O’Higgins y U Católica en el fútbol chileno hizo una profunda reflexión sobre su carrera como futbolista hasta este punto de retirarse a nivel profesional.

“Comienzo dedicándole unas palabras a las dos primeras fotos, al Gastón niño, lleno de sueños e ilusiones y decirle que costó muchísimo, pero logramos ser futbolista profesional y cumplir nuestro sueño. “Hoy toca decir basta a esta profesión que me regaló muchísimas cosas lindas (y las malas de aprendizaje)”, comenzó señalando en su posteo.

Así mismo, indicó que: “Este paso me agarra feliz y pleno, sabiendo que lo disfruté al máximo hasta el último día. Gracias a cada institución que confió en mí: directivos, cuerpos técnicos, compañeros (algunos de ellos amigos, lo lindo de esta profesión). Hoy empieza otra etapa en mi vida, a disfrutar lo que sigue. Gracias fútbol, fuiste y serás mi pasión hasta el último día”.

Lezcano cuelga los botines luego de un gran pasar en Chile/ © Photosport

◾️ Los clubes en los que jugó Gastón Lezcano en Chile

En su larga carrera Gastón Lezcano llegó a vestir seis camisetas distintas en el fútbol chileno, tanto de clubes de Santiago como también de región.