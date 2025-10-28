Universidad Católica no dejó pasar los incidentes ocurridos en el último Clásico Universitario y tomó medidas ejemplares. El club cruzado confirmó este martes que cinco personas fueron sancionadas por su comportamiento en el duelo ante Universidad de Chile en el Claro Arena.

Los fanáticos fueron identificados gracias a las cámaras del moderno recinto, y la dirigencia decidió aplicarles el derecho de admisión, lo que les impedirá ingresar a los estadios del fútbol chileno por un largo periodo.

⚽ Universidad Católica y sus sanciones tras el Clásico Universitario

De los cinco castigados, dos recibieron una dura sanción de seis años. Uno por lanzar objetos al campo de juego y otro por intentar agredir a los jugadores. En tanto, los otros tres hinchas fueron sancionados con cuatro años sin poder asistir, luego de ser detectados usando pulseras que no correspondían al día del partido.

Desde la UC destacaron que las sanciones fueron posibles gracias al sistema de monitoreo y control con el que cuenta el nuevo estadio. Una medida que el club considera clave para mantener el orden y resguardar la localía.

🚨 Un mensaje claro a la hinchada cruzada

“Reiteramos a nuestros hinchas la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento que nos permita cuidar la localía y que no exponga a nuestros seguidores a castigos de este tipo”, señaló la institución en sus redes sociales.

La UC busca sentar un precedente y marcar un estándar de seguridad que impida nuevos episodios de violencia en los estadios. Una señal clara de que la nueva casa de los cruzados no tolerará ningún hecho de violencia ni desorden y que el respeto será la verdadera camiseta que todos deben vestir.