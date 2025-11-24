Universidad Católica y Universidad de Chile entraron a la recta final del Campeonato Nacional con la presión a mil y con el boleto del Chile 2 como el premio más codiciado. Los cruzados llegan con una ventaja corta, apenas tres puntos, pero suficiente para obligar a los azules a no fallar en un cierre que promete tensión pura.

La fecha 28 aparece como la jornada que puede dejar todo sentenciado. Mientras la UC recibe a Huachipato, la U deberá chocar con Coquimbo Unido, flamante campeón. Si uno tropieza y el otro suma, la definición a la Copa Libertadores podría quedar prácticamente definida.

⚽ Chile 2 en juego: la fecha 28 podría cambiar

Según informó En Cancha, varias voces de Azul Azul solicitaron que ambos duelos —UC vs. Huachipato y U. de Chile vs. Coquimbo— se disputen en simultáneo, para evitar ventajas deportivas entre rivales directos y asegurar un cierre limpio en la tabla.

La idea no es descabellada. Las bases del torneo permiten modificar la programación cuando existan razones fundadas. Es más: el artículo 21 establece que el Directorio de la ANFP puede fijar horarios simultáneos si la situación lo amerita, lo que abre la puerta a un ajuste clave en el calendario.

📅 ¿Qué pasará con la programación de la UC y la U?

Hoy, los partidos están pactados en días distintos: la UC juega el sábado y la U el domingo. Sin embargo, si alguno de los clubes formaliza la petición de simultaneidad, todo podría moverse al lunes.

¿Por qué? Simple: la U no puede utilizar el Estadio Nacional el sábado por la Teletón, y ya había gestionado jugar su encuentro en día lunes. Ese detalle logístico empuja cualquier cambio hacia inicio de semana, algo poco habitual para dos equipos grandes en la capital y que podría generar fricciones con Carabineros y Delegación.

¿Qué pasará finalmente? La ANFP tiene la última palabra sobre la programación o reprogramación de los encuentros.