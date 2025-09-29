La U de Chile puso un equipo B y rescató un empate ante Deportes La Serena, despidiéndose del título. El malestar de los azules no se quedó solo en el resultado, también apuntaron sus dardos contra el juez Mathías Riquelme, quien invalidó un gol de la U y expulsó a Fabián Hormazábal.

El Rayo es una pieza fundamental, por lo que Azul Azul prepara una apelación ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP para anular la expulsión de Hormazábal.

El registro en video es la prueba con la que la U de Chile irá a ayudar al jugador y, de paso, tener un nuevo enfrentamiento con la ANFP.

🔴 La polémica expulsión de Hormazabal

La jugada que generó controversia ocurrió a los 72 minutos. Hormazábal, que había ingresado nueve minutos antes, recibió su primera amarilla en el 70′ y dos minutos después fue expulsado por una supuesta falta en mitad de cancha. Sin embargo, las imágenes televisivas muestran claramente que el lateral no llegó a pisar ni tocar al jugador de La Serena, lo que convierte la decisión del árbitro Mathías Riquelme en altamente cuestionable.

Según EnCancha, La dirigencia universitaria basará su recurso en la evidencia audiovisual que demuestra la inexistencia de contacto físico entre Hormazábal y el rival. Esta será la prueba principal para solicitar al Tribunal de Disciplina que anule la tarjeta roja y elimine la sanción automática que impediría al jugador estar disponible para el próximo partido. El precedente de apelaciones exitosas por decisiones arbitrales erradas les da esperanzas de un fallo favorable.

El árbitro Mathías Riquelme no consigna en su informe el error en la segunda amarilla a Fabián Hormazábal.



Todo en manos de la Comisión de Árbitros y del Tribunal de Disciplina de hacer justicia. @LaMagiaAzul pic.twitter.com/u2dSLsTCcb — Cristián Alejandro (@Cavi_Armijo) September 29, 2025

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Hormazábal en la U?

El objetivo, y si es que les va bien en el Tribunal, es tener disponible a Fabián Hormazábal para el duelo ante Palestino del próximo 9 de octubre, un encuentro clave para ambos equipos para la clasificación a la Copa Libertadores 2026 como Chile 2.

Hormazábal ha sido una de las figuras más consistentes del equipo de Gustavo Álvarez durante toda la temporada, por lo que su ausencia sería una baja sensible.