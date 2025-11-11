Charles Aránguiz termina contrato en U de Chile a fines de esta temporada, luego de un regreso soñado al club, logrando los títulos de Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, llegando además a la semifinal de la Copa Sudamericana.

La idea de Aránguiz es continuar en el club, tal como lo dijo después de la victoria por 4-3 frente a Limache, aunque también es importante la postura del club, la que dio a conocer el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports.

🧐 😱 La posición de U de Chile en relación a la continuidad de Charles Aránguiz

U de Chile también quiere seguir con Charles Aránguiz de cara al 2026, aunque hay algunos factores que arreglar para concretar la renovación del ídolo de la institución.

Estos temas por solucionar son algunas cláusulas por minutos jugados del futbolista, las que pusieron desde Azul Azul en la llegada de Aránguiz, debido a su historial reciente de lesiones en Internacional de Porto Alegre y los aterradores informes médicos que emitieron desde ese club por la situación de Aránguiz, situación que no se repitió en la U.

De todas formas, ambas partes coinciden que el mejor momento para revisar la situación del Príncipe en la U es a final de año, después de los tres partidos que le restan al equipo en el Campeonato Nacional 2025, que definirán si clasifica a la Copa Libertadores 2026 o la Sudamericana.

📊 Los números de Charles Aránguiz en U de Chile

De hecho, Charles Aránguiz ha jugado 56 partidos en su retorno a U de Chile (agosto 2024 a la fecha), completando un total de 4.528 minutos disputados, teniendo pocos episodios de lesiones.

En este período ha marcado 12 goles y ha entregado 5 asistencias, todos estos en duelos importantes, como la final de la Copa Chile y la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, entre otros, por lo que los hinchas están muy contentos con su vuelta.

