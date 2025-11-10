Después de la victoria de U de Chile sobre Limache, el volante dejó claro que su futuro no está sellado. Habló con TNT Sports tras el partido donde anotó de penal, Charles Aránguiz comentó en qué está su continuidad en la U. Esta declaración siembra expectación en hinchas y analistas por igual.

El equipo de Gustavo Álvarez comenzó la renovación de varios jugadores, pero Charles no ha sido uno de ellos…todavía.

🟦 Charles Aránguiz y su continuidad en la U

En sus declaraciones, Aránguiz comentó con sinceridad: “Después de estos tres partidos vamos a conversar con la dirigencia y vamos a ver lo mejor para el club”. Esa frase marca un punto de inflexión: deja en evidencia que su permanencia no está garantizada y que el foco está en lo que convenga al club.

Asimismo, añadió: “Me encantaría quedarme acá, pero vamos a esperar los tres partidos que quedan y veremos qué es lo mejor para el club, que es lo más importante”.

🔍 Qué sigue para U de Chile y Charles Aránguiz

Ahora quedan tres partidos donde cada resultado pesará. Aránguiz quiere dejar bien encaminado tanto su rendimiento como la conversación con la dirigencia. Para la U, lo que venga en esos tres compromisos puede definir si podrán jugar Copa Libertadores o Sudamericana, así tener un proyecto económico según lo que jueguen en 2026..

En definitiva: todo dependerá de lo que se acuerde tras ese diálogo con la dirigencia y para ello se deberá esperar al menos un mes más.

🥅 ¿Cuántos penales ha fallado Charles Aránguiz en toda su carrera?

Son sólo 3 en toda su carrera, Aránguiz anotó esta fecha ante Limache siguiendo con su racha de penales convertidos en la U, Aránguiz no ha fallado nunca con el chuncho en el pecho. Sus yerros; 1 con Cobreloa el 2008 y luego dos con el Bayer Leverkusen en 2016, uno en la Bundesliga y otro por la Copa Alemania.