Universidad de Chile consiguió una importante victoria frente a Deportes Limache para seguir con vida en la lucha por el Chile 2 para acceder a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores.

En una guerra de goles, los azules que comenzaron en desventaja por 0-2, lograron remontar con un inspirado Leandro Fernández para quedarse con el partido por 4-2.

Con esto, se mantienen firmes en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, algo que valoró el entrenador Gustavo Álvarez, quien además, destacó la actitud de sus dirigidos.

⚽ Gustavo Álvarez analizó el triunfo de U de Chile vs Limache

En conversación con la transmisión oficial de TNT Sports, el estratega de los universitarios señaló que “arrancamos en desventaja por un desacople y luego por una distracción, pero sin perder de vista que en la primera jugada del partido ellos también tuvieron una clara”.

“A partir del segundo gol el equipo mostró rebeldía, tuvimos algunas situaciones, pero también quedamos expuestos a algunos contraataques. Consideramos que en el segundo tiempo había que ajustar el sistema y agregar una característica más en el ataque y el equipo, a partir de la convicción, la rebeldía y un gran esfuerzo… creo que hoy es el sexto partido en 17 días. Se hizo un gran esfuerzo y se logró dar vuelta el resultado”, valoró.

Por otro lado, se refirió al ingreso de Maximiliano Guerrero, quien fue clave en el empate del equipo. “Esa era la idea. Me pareció que teníamos que tener a dos jugadores por banda y darle una característica más explosiva. Al mismo tiempo ellos podían provocar que retrocedan un poco más los extremos de ellos y no estar tan pendientes de las contras”, indicó.

👀 En U de Chile ya palpitan la “final” ante O’Higgins

Ahora Universidad de Chile pensará en O’Higgins, en el que asoma como una final para ambos equipos considerando su posición en la tabla de posiciones.

Mientras los azules marchan cuartos con 48 puntos, los celestes se encuentran terceros con 50. Más arriba está Universidad Católica con 51, por lo que el que resulte vencedor seguirá en carrera por el Chile 2.

“Después de esta seguidilla ahora tenemos dos semanas para preparar una vez más un partido decisivo como tantos que tuvimos en el año. Ahora este pasa a ser el más importante”, concluyó Álvarez.

