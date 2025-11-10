U de Chile se mantiene en la lucha por el Chile 2 a solo tres fechas para el término del Campeonato Nacional, por lo que en medio de esta carrera y con la posibilidad latente de clasificarse directo a la Copa Libertadores 2026, es que en el entorno del elenco azul ya piden nombres para potenciar el plantel.

Esta vez fue el turno del ex futbolista y campeón con la U, Gonzalo Jara, quien arrojó el nombre que espera ver de vuelta en el cuadro estudiantil pensando en los desafíos de la próxima temporada, un jugador que pinta como buen proyecto y que reforzaría el bloque defensivo del plantel que dirige Gustavo Álvarez.

😳 Jara sugiere a la U repatriar a un jugador para la próxima temporada

En medio de este desenlace de la temporada y pensando en la conformación que hará la U en su plantel para 2026, Jara se lanzó con una sugerencia a los azules que no escapa mucho a sus posibilidades de sumar una cara nueva.

Durante la emisión de Los Tenores de Radio ADN este lunes, el también mundialista y bicampeón de América con La Roja manifestó que el venezolano Bianneider Tamayo, a préstamo en la complicada Unión Española, podría venirle bien a los azules mirando lo que se avecina.

“Franco Calderón está inseguro, y que juegue Israel Poblete (de defensa), quiere decir que Gustavo Álvarez no está conforme con los jugadores que tiene. Para el próximo campeonato, creo que la U va a ganar mucho con Tamayo. Fue una muy buena decisión que saliera a Unión Española. Como es un central zurdo, Zaldivia podría jugar por derecha”, analizó Jarita, dejando sobre la mesa el nombre del aún zaguero de los hispanos, equipo que se encuentra en una seria pelea por no descender.

Tamayo se afianzó este segundo semestre con Unión/ © Photosport

📊 Los números de Bianneider Tamayo este 2025

Tamayo debe volver a U de Chile de su préstamo a fines de este 2025, temporada en la que ha dejado estos números.