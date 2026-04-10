U de Chile ya piensa en el mercado de fichajes y tiene un cortado: se trata de Felipe Salomoni, futbolista argentino que no convenció a Fernando Gago y partirá del club, lo que permitirá que el Romántico Viajero vaya por otro nombre desde el exterior para reforzar su plantel de cara al segundo semestre de la temporada.

Salomoni es el jugador internacional que más disconformidad genera en la U, pero no es el único. De hecho, ningún foráneo tiene 100 por ciento contento al elenco estudiantil, ya que ninguno es titular indiscutido en este momento: Franco Calderón perdió el puesto, mientras que Juan Martín Lucero Lucas Romero no se han podido ganar un puesto de titular, ni rendir. Para qué mencionar a Octavio Rivero, quien tiene para varios meses por una lesión de rodilla.

¿Cómo hará U de Chile para desprenderse de Felipe Salomoni?

Para U de Chile no será difícil desprenderse de Felipe Salomoni, dado que termina su préstamo en el club a mediados de 2026, y deberá volver a su club Guarani de Paraguay, el que ya ha cedido en dos ocasiones al futbolista, sin buenos resultados.

Según dio a conocer Radio Cooperativa, el jugador ya no está en los planes de Fernando Gago, lo que ha provocado que haya sumado menos 10 minutos en la era del DT argentino y que ni siquiera haya sido convocado en el último duelo ante Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2026.

Los números de Felipe Salomoni en U de Chile

Felipe Salomoni ha jugado 28 partidos con la camiseta de U de Chile, completando un total de 1.147 minutos disputados. Ha anotado un gol, entregado tres asistencias, recibiendo seis trajetas amarillas y siendo expulsado una vez en su periplo en el club, al que llego a mitad de 2025.

El inicio de Salomoni fue prometedor en los Azules: el jugador llegó como relevo de Matías Sepúlveda y hubo momentos en que peleó palmo a palmo el puesto con el volante por izquierda. Con la partida del Tucu a Lanús parecía facilitarse el camino para el argentino, pero su irregular rendimiento y el retorno de Marcelo Morales provocaron que poco a poco empezara a desaparecer de la consideración.

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