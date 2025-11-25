Pese a que le quedan dos partidos en este 2025, U de Chile ya piensa en el armado de su plantel para la próxima temporada y un interesante nombre empezó a rondar en el Centro Deportivo Azul.

Se trata de un delantero que ya fue goleador en dos equipos chilenos, por lo que se trata de un jugador probado, aunque en los últimos años no le ha ido del todo bien en Argentina.

⚽ El goleador argentino que busca U de Chile para el 2026

El delantero que busca U de Chile es Lucas Passerini, argentino de 31 años. Según se informó en Argentina, el jugador ya es sondeado por el elenco universitario, aunque no ha habido conversaciones formales.

De hecho, en su club Belgrano de Córdoba no hay interés en negociar nada hasta la vuelta de sus entrenamientos, el 18 de diciembre, por lo que se trata de una búsqueda que no será rápida para U de Chile.

Además, hay un competidor en el camino: San Lorenzo, elenco que pasa por un pésimo momento económico (con sus jugadores quejándose públicamente por el no pago de su sueldo), pero que no deja de ser un equipo grande al otro lado de la Cordillera y una buena vitrina.

📊 Los números de Lucas Passerini en su actual club Belgrano

Lucas Passerini llegó en 2023 a Belgrano, su actual club, anotando 19 goles en 59 partidos (y dando dos asistencias), los que son números interesantes en un fútbol de alta complejidad como el argentino.

De todas maneras, esta temporada ha sido mala, disputando 30 encuentros y solo convirtiendo tres goles, números para analizar más de una vez en U de Chile por si quiere un goleador para la próxima temporada.

De todas maneras, siempre están en la retina sus buenos rendimientos en Unión La Calera (19 goles y 10 asistencias en 49 partidos entre 2022 y 2023) y Palestino (16 tantos y cinco asistencias en 30 duelos en 2019).

