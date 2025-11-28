Universidad de Chile vivió una jornada movida luego de recibir una confirmación que nadie esperaba en la antesala del duelo ante Coquimbo Unido. Los azules, que ya se preparaban para ejercer la localía en el Estadio Nacional, fueron notificados de que no podrán utilizar el recinto ñuñoíno por motivos administrativos ligados al cierre de la Teletón.

El panorama obligó al club a reaccionar rápido y asegurar un nuevo escenario para un partido clave en su recta final del torneo. La organización del evento solidario impedía dejar el coloso ñuñoíno en condiciones para el martes, por lo que según información de ADN Deportes, el IND terminó bajándole el pulgar a la programación inicial.

⚽ Cambio de estadio para recibir a Coquimbo Unido

Con la decisión ya sobre la mesa, la U movió fichas y confirmó que el duelo frente al vigente campeón se disputará en el Estadio Santa Laura. El recinto hispano, que albergará un aforo autorizado de 18 mil personas, será el encargado de recibir a los hinchas azules en un choque que promete alta tensión. Eso sí, tal como se definió en las últimas horas, no habrá ingreso para la parcialidad visitante.

El cambio no solo afectó la localía, sino también la planificación general de ambas escuadras. Lo que estaba fijado para las 20:00 horas ahora deberá correrse dos horas antes, dejando el inicio pactado a las 18:00. La fecha, en tanto, se mantiene sin variaciones: martes 2 de diciembre.