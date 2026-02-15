Universidad de Concepción celebró en el derbi de la ciudad. El campanil reaccionó a tiempo y se quedó con el triunfo ante Deportes Concepción, el cual le permitió escalar en la tabla de posiciones y hundir a los lilas.

El monarca de la Primera B comenzó cuesta arriba, pero lograron revertir la situación en el complemento para festejar en el Ester Roa Rebolledo y conseguir su segundo triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Con esto, llegaron seis puntos y quedaron séptimos, mientras que el León de Collao sigue sin sumar y se mantiene en el último lugar de la clasificación.

⚽ Los goles de U de Concepción vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Fue Deportes Concepción el primero en golpear y la apertura llegó pasados los veinte minutos, luego que Antonio Díaz cometiera una mano en el área que el árbitro del encuentro sancionara con la pena máxima. El encargado de ejecutar el lanzamiento fue Joaquín Larrivey, quien con un ajustado remate a la derecha del portero anotó el 1-0 transitorio a los 22′.

Luego de regresar del descanso la U de Concepción salió con todo en busca de revertir la situación. Apenas iniciado el complemento, Cristhofer Mesías con un remate desde fuera del área logró superar al guardameta rival y anotar la paridad para los locales (55′).

Ya bien entrado el encuentro, fue Cecilio Waterman el encargado de darle el triunfo al campanil. Tras una gran jugada colectiva, Parra habilitó al panameño, quien irrumpió en el área y convirtió el gol de victoria a su equipo a los 71 minutos.

📊 Estadísticas de U de Concepción vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Deportes Concepción?

El próximo partido de la Universidad de Concepción está previsto para el próximo domingo 22 de febrero a las 12:00 horas ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada. Por su parte, Deportes Concepción recibirá a Cobresal en el Ester Roa Rebolledo el próximo viernes 20 de febrero desde las 20:30 horas.

