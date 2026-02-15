Universidad de Concepción celebró en el derbi de la ciudad. El campanil reaccionó a tiempo y se quedó con el triunfo ante Deportes Concepción, el cual le permitió escalar en la tabla de posiciones y hundir a los lilas.
El monarca de la Primera B comenzó cuesta arriba, pero lograron revertir la situación en el complemento para festejar en el Ester Roa Rebolledo y conseguir su segundo triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Con esto, llegaron seis puntos y quedaron séptimos, mientras que el León de Collao sigue sin sumar y se mantiene en el último lugar de la clasificación.
⚽ Los goles de U de Concepción vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026
Fue Deportes Concepción el primero en golpear y la apertura llegó pasados los veinte minutos, luego que Antonio Díaz cometiera una mano en el área que el árbitro del encuentro sancionara con la pena máxima. El encargado de ejecutar el lanzamiento fue Joaquín Larrivey, quien con un ajustado remate a la derecha del portero anotó el 1-0 transitorio a los 22′.
🔥⚽🦁 ¡EL GOL 100 DE JOAQUÍN LARRIVEY!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 15, 2026
Deportes Concepción se puso en ventaja ante el Campanil con un penal perfecto de su capitán, que llegó al centenar de celebraciones en el fútbol chileno.
pic.twitter.com/OA5lCJjmg7
Luego de regresar del descanso la U de Concepción salió con todo en busca de revertir la situación. Apenas iniciado el complemento, Cristhofer Mesías con un remate desde fuera del área logró superar al guardameta rival y anotar la paridad para los locales (55′).
⚽🟡🔵 ¡LO IGUALA EL CAMPANIL!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 15, 2026
Cristhofer Mesías sorprendió a todos y sacó un gran remate de larga distancia para poner la paridad de Universidad de Concepción en el derby de la ciudad.
pic.twitter.com/OmIjIBRMOP
Ya bien entrado el encuentro, fue Cecilio Waterman el encargado de darle el triunfo al campanil. Tras una gran jugada colectiva, Parra habilitó al panameño, quien irrumpió en el área y convirtió el gol de victoria a su equipo a los 71 minutos.
🔥⚽😱 ¡LO DA VUELTA EL CAMPANIL!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 15, 2026
Tras una gran jugada colectiva, Cecilio Waterman puso el segundo gol de Universidad de Concepción, para revertir la situación en el derby de la ciudad penquista.
pic.twitter.com/ka5OIC3Mi7
📊 Estadísticas de U de Concepción vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026
- Cristhofer Mesias 50′
- Cecilio Waterman 71′
- Antonio Diaz 7′
- Osvaldo Gonzalez 18′
- Agustin Urzi 30′
- David Retamal 76′
- Jose Sanhueza 90′
- David Retamal 90′
- Joaquín Larrivey 22′
- Mario Sandoval 11′
- Fausto Grillo 63′
- Joaquín Larrivey 90′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Silva
Gonzalez
Gonzalez
Retamal
Parra
Mater
Mesias
Diaz
Urzi
Waterman
Fuentealba
- Entrenador
-
0Juan Cruz Real
- Suplentes
-
17Moises Gonzalez
-
16Bryan Ogaz
-
13Jose Sanhueza
-
35Martin Ramirez
-
21Jorge Espejo
-
15Yerco Oyanedel
-
27Cristobal Zambrano
-
22Ariel Uribe
-
25Harol Salgado
Caceres
Rodriguez
Grillo
Rojas
Sandoval
Sepulveda
Jara
Espinoza
Larrivey
- Entrenador
-
0Patricio Almendra
- Suplentes
-
25Nicolas Araya
-
26Leenhan Romero
-
13Cristian Suarez
-
24Matias Cavalleri
-
22Misael Davila
-
9Carlos Escobar
-
7Angel Gillard
-
3Diego Carrasco
-
11Bryan Vejar
🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Deportes Concepción?
El próximo partido de la Universidad de Concepción está previsto para el próximo domingo 22 de febrero a las 12:00 horas ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada. Por su parte, Deportes Concepción recibirá a Cobresal en el Ester Roa Rebolledo el próximo viernes 20 de febrero desde las 20:30 horas.
