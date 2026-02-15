Universidad de Concepción celebró en el derbi de la ciudad. El campanil reaccionó a tiempo y se quedó con el triunfo ante Deportes Concepción, el cual le permitió escalar en la tabla de posiciones y hundir a los lilas.

El monarca de la Primera B comenzó cuesta arriba, pero lograron revertir la situación en el complemento para festejar en el Ester Roa Rebolledo y conseguir su segundo triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Con esto, llegaron seis puntos y quedaron séptimos, mientras que el León de Collao sigue sin sumar y se mantiene en el último lugar de la clasificación.

⚽ Los goles de U de Concepción vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Fue Deportes Concepción el primero en golpear y la apertura llegó pasados los veinte minutos, luego que Antonio Díaz cometiera una mano en el área que el árbitro del encuentro sancionara con la pena máxima. El encargado de ejecutar el lanzamiento fue Joaquín Larrivey, quien con un ajustado remate a la derecha del portero anotó el 1-0 transitorio a los 22′.

Luego de regresar del descanso la U de Concepción salió con todo en busca de revertir la situación. Apenas iniciado el complemento, Cristhofer Mesías con un remate desde fuera del área logró superar al guardameta rival y anotar la paridad para los locales (55′).

Ya bien entrado el encuentro, fue Cecilio Waterman el encargado de darle el triunfo al campanil. Tras una gran jugada colectiva, Parra habilitó al panameño, quien irrumpió en el área y convirtió el gol de victoria a su equipo a los 71 minutos.

📊 Estadísticas de U de Concepción vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 3
Universidad de Concepción
15/02/2026 12:00
2
1
Descanso : 0 1
Finalizado
Deportes Concepción
  • Cristhofer Mesias 50′
  • Cecilio Waterman 71′
  • Antonio Diaz 7′
  • Osvaldo Gonzalez 18′
  • Agustin Urzi 30′
  • David Retamal 76′
  • Jose Sanhueza 90′
  • David Retamal 90′
  • Joaquín Larrivey 22′
  • Mario Sandoval 11′
  • Fausto Grillo 63′
  • Joaquín Larrivey 90′
90 + 9 ‘
Deportes Concepción
Tarjeta roja : Joaquín Larrivey
90 + 5 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Jose Sanhueza
90 + 5 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta roja : David Retamal
90 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Harol Salgado
90 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Cecilio Waterman
88 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Moises Gonzalez
88 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Jeison Fuentealba
87 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Carlos Escobar
87 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Mario Sandoval
79 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Jorge Espejo
79 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Pablo Parra
76 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : David Retamal
73 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Matias Cavalleri
73 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Ethan Espinoza
73 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Bryan Vejar
73 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Javier Rojas
73 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Angel Gillard
73 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Valencia
71 ‘
Universidad de Concepción
Asistencia : Pablo Parra
71 ‘
Universidad de Concepción
Gol regular : Cecilio Waterman
68 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Ariel Uribe
68 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Agustin Urzi
63 ‘
Deportes Concepción
Tarjeta amarilla : Fausto Grillo
60 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Leenhan Romero
60 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Aldrix Jara
50 ‘
Universidad de Concepción
Asistencia : Yerco Oyanedel
50 ‘
Universidad de Concepción
Gol regular : Cristhofer Mesias
30 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Agustin Urzi
22 ‘
Deportes Concepción
Penalti : Joaquín Larrivey
18 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Osvaldo Gonzalez
11 ‘
Deportes Concepción
Tarjeta amarilla : Mario Sandoval
7 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Antonio Diaz
[ +11 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +9 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Joaquín Larrivey ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
[ +5 ‘ ] Amonestación para Jose Sanhueza.
[ +5 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡David Retamal ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Cecilio Waterman y entra en su lugar Harol Salgado.
Cambio: se retira Jeison Fuentealba y entra en su lugar Moises Gonzalez.
Cambio: se retira Mario Sandoval y entra en su lugar Carlos Escobar.
Cambio: se retira Pablo Parra y entra en su lugar Jorge Espejo.
Amonestación para David Retamal.
Cambio: se retira Ethan Espinoza y entra en su lugar Matias Cavalleri.
Cambio: se retira Javier Rojas y entra en su lugar Bryan Vejar.
Cambio: se retira Valencia y entra en su lugar Angel Gillard.
Asistencia de Pablo Parra en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Cecilio Waterman!
Cambio: se retira Agustin Urzi y entra en su lugar Ariel Uribe.
Amonestación para Fausto Grillo.
Cambio: se retira Aldrix Jara y entra en su lugar Leenhan Romero.
Asistencia de Yerco Oyanedel en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Cristhofer Mesias!
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +1 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Agustin Urzi.
¡G O O O O O O L! – ¡Joaquín Larrivey (Deportes Concepción) anota desde el punto de penalti!
Amonestación para Osvaldo Gonzalez.
Amonestación para Mario Sandoval.
Amonestación para Antonio Diaz.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Concepción
3-4-3
Santiago Silva 1
Santiago
Silva
Leonel Gonzalez 3
Leonel
Gonzalez
Osvaldo Gonzalez 4
Osvaldo
Gonzalez
David Retamal 5
David
Retamal
Pablo Parra 14
Pablo
Parra
Facundo Mater 8
Facundo
Mater
Cristhofer Mesias 19
Cristhofer
Mesias
Antonio Diaz 11
Antonio
Diaz
Agustin Urzi 7
Agustin
Urzi
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
Jeison Fuentealba 10
Jeison
Fuentealba
  • Entrenador
  • 0
    Juan Cruz Real
  • Suplentes
  • 17
    Moises Gonzalez
  • 16
    Bryan Ogaz
  • 13
    Jose Sanhueza
  • 35
    Martin Ramirez
  • 21
    Jorge Espejo
  • 15
    Yerco Oyanedel
  • 27
    Cristobal Zambrano
  • 22
    Ariel Uribe
  • 25
    Harol Salgado
Deportes Concepción
4-2-3-1
Cesar 1
Cesar
Ariel Caceres 4
Ariel
Caceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
Fausto Grillo 37
Fausto
Grillo
Javier Rojas 23
Javier
Rojas
Mario Sandoval 16
Mario
Sandoval
Nelson Sepulveda 27
Nelson
Sepulveda
Aldrix Jara 19
Aldrix
Jara
Valencia 10
Valencia
Ethan Espinoza 30
Ethan
Espinoza
Joaquín Larrivey 32
Joaquín
Larrivey
  • Entrenador
  • 0
    Patricio Almendra
  • Suplentes
  • 25
    Nicolas Araya
  • 26
    Leenhan Romero
  • 13
    Cristian Suarez
  • 24
    Matias Cavalleri
  • 22
    Misael Davila
  • 9
    Carlos Escobar
  • 7
    Angel Gillard
  • 3
    Diego Carrasco
  • 11
    Bryan Vejar
16
Faltas Cometidas
12
3
Fuera de Juego
1
48
Posesión de Balón
52
5
Tarjetas Amarillas
2
1
Tiros Fuera
6
9
Tiros a Puerta
1
5
Corners
3
1
Tarjetas Rojas
1
7
Saques de Portería
4
0
Penaltis
1
13
Tiros Libres
19
0
Paradas
7
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
5
0
soccer.shotoffet
0
5
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
4
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
soccer.shotonet
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
2
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
soccer.offsideet
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
0
soccer.red_cardset
0
3
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
0
soccer.yellow_cardset
0
4
Corners 1ª Mitad
1
1
Corners 2ª Mitad
2
0
soccer.corneret
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
0
soccer.possessionet
0
8
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
8
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
0
soccer.foulcommitet
0
Últimos enfrentamientos
UNI 2 – 1 DEP 15/02/2026
DEP 1 – 4 UNI 24/08/2025
UNI 1 – 2 DEP 20/04/2025

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Deportes Concepción?

El próximo partido de la Universidad de Concepción está previsto para el próximo domingo 22 de febrero a las 12:00 horas ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada. Por su parte, Deportes Concepción recibirá a Cobresal en el Ester Roa Rebolledo el próximo viernes 20 de febrero desde las 20:30 horas.

