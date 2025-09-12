Unión La Calera le ganó a Everton de Viña del Mar por la fecha 23 del Campeonato Nacional, en un duelo que se jugó en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar y que tuvo una opaca imagen de ambos equipos. Con la victoria, el cuadro Cementero quedó sin probemas con el descenso y si tienen alguna racha, podrían incluso pensar en algún cupo en el extranjero para la próxima temporada.

Por el contrario, Everton sigue sin mostrar mejoras en su juego y el equipo de Larriera seguirá sufriendo por no perder la categoría hasta el final de la temporada, pero los viñamarinos tienen un duelo pendiente.

⚽ Los goles de La Calera vs Everton en el Campeonato Nacional 2025

Martín Hiriart en el 39′ le dio la victoria a los locales cuando aprovechó los buenos momentos de su equipo en la primera etapa. Luego de eso, el cuadro cementero se dedicó a sostener la victoria.

🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar La Calera?

Los Cementeros visitarán al Audax Italiano el fin de semana del 19 de octubre, en un día y horario por confirmar.

🔵🟡🔵 ¿Cuándo vuelve a jugar Everton?

Los viñanamarinos recibirán a Universidad Católica en Sausalito, en el fin de semana del 19 de octubre.

📋 Resumen Coquimbo vs Ñublense