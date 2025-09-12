Unión La Calera le ganó a Everton de Viña del Mar por la fecha 23 del Campeonato Nacional, en un duelo que se jugó en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar y que tuvo una opaca imagen de ambos equipos. Con la victoria, el cuadro Cementero quedó sin probemas con el descenso y si tienen alguna racha, podrían incluso pensar en algún cupo en el extranjero para la próxima temporada.

Por el contrario, Everton sigue sin mostrar mejoras en su juego y el equipo de Larriera seguirá sufriendo por no perder la categoría hasta el final de la temporada, pero los viñamarinos tienen un duelo pendiente.

⚽ Los goles de La Calera vs Everton en el Campeonato Nacional 2025

Martín Hiriart en el 39′ le dio la victoria a los locales cuando aprovechó los buenos momentos de su equipo en la primera etapa. Luego de eso, el cuadro cementero se dedicó a sostener la victoria.

🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar La Calera?

Los Cementeros visitarán al Audax Italiano el fin de semana del 19 de octubre, en un día y horario por confirmar.

🔵🟡🔵 ¿Cuándo vuelve a jugar Everton?

Los viñanamarinos recibirán a Universidad Católica en Sausalito, en el fin de semana del 19 de octubre.

📋 Resumen Coquimbo vs Ñublense

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
Unión La Calera
12/09/2025 20:30
0
0
Primera parte
Everton CD
  • Ramiro Gonzalez 14′
27 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Diego Oyarzun
27 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Hugo Magallanes
14 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Ramiro Gonzalez
Cambio: se retira Hugo Magallanes y entra en su lugar Diego Oyarzun.
Amonestación para Ramiro Gonzalez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión La Calera
4-4-2
Jorge Pena 1
Jorge
Pena
Javier Saldias 2
Javier
Saldias
Felipe Campos 6
Felipe
Campos
Nahuel Brunet 14
Nahuel
Brunet
Diego Ulloa 4
Diego
Ulloa
Erik De Los Santos 8
Erik
De
Los
Santos
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
Camilo Moya 5
Camilo
Moya
Kevin Mendez 16
Kevin
Mendez
Martin Hiriart 32
Martin
Hiriart
Franco Lobos 10
Franco
Lobos
  • Entrenador
  • 0
    Walter Lemma
  • Suplentes
  • 13
    Martin Ballesteros
  • 9
    lLeandro Venegas
  • 20
    Diego Monreal
  • 24
    Felipe Yanez
  • 26
    Michael Maturana
  • 27
    Ignacio Mesias
  • 29
    Joaquin Soto
Everton CD
4-1-4-1
Jose Ignacio Gonzalez 1
Jose
Ignacio
Gonzalez
Lucas Soto 35
Lucas
Soto
Hugo Magallanes 4
Hugo
Magallanes
Ramiro Gonzalez 5
Ramiro
Gonzalez
Alex Ibacache 2
Alex
Ibacache
Enrique Serje 28
Enrique
Serje
Alan Medina 11
Alan
Medina
Sergio Hernandez 18
Sergio
Hernandez
Alvaro Madrid 6
Alvaro
Madrid
Julian Alfaro 23
Julian
Alfaro
Sebastian Sosa 33
Sebastian
Sosa
  • Entrenador
  • 0
    Mauricio Larriera
  • Suplentes
  • 12
    Isaac Esquenazi
  • 7
    Joaquin Moya
  • 8
    Rodrigo Pineiro
  • 14
    Nicolas Baeza
  • 24
    Diego Oyarzun
  • 27
    Raimundo Rebolledo
  • 30
    Cristian Palacios
0
Faltas Cometidas
0
0
Fuera de Juego
0
0
Posesión de Balón
0
0
Tarjetas Amarillas
1
0
Tiros Fuera
0
0
Tiros a Puerta
0
0
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
0
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Corners 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
0
Últimos enfrentamientos
EVE 1 – 1 UNI 20/04/2025
UNI 1 – 0 EVE 12/10/2024
UNI 0 – 1 EVE 19/04/2024
UNI 1 – 0 EVE 06/03/2024
UNI 2 – 1 EVE 16/07/2023