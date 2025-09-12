Unión La Calera le ganó a Everton de Viña del Mar por la fecha 23 del Campeonato Nacional, en un duelo que se jugó en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar y que tuvo una opaca imagen de ambos equipos. Con la victoria, el cuadro Cementero quedó sin probemas con el descenso y si tienen alguna racha, podrían incluso pensar en algún cupo en el extranjero para la próxima temporada.
Por el contrario, Everton sigue sin mostrar mejoras en su juego y el equipo de Larriera seguirá sufriendo por no perder la categoría hasta el final de la temporada, pero los viñamarinos tienen un duelo pendiente.
⚽ Los goles de La Calera vs Everton en el Campeonato Nacional 2025
Martín Hiriart en el 39′ le dio la victoria a los locales cuando aprovechó los buenos momentos de su equipo en la primera etapa. Luego de eso, el cuadro cementero se dedicó a sostener la victoria.
🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar La Calera?
Los Cementeros visitarán al Audax Italiano el fin de semana del 19 de octubre, en un día y horario por confirmar.
🔵🟡🔵 ¿Cuándo vuelve a jugar Everton?
Los viñanamarinos recibirán a Universidad Católica en Sausalito, en el fin de semana del 19 de octubre.
📋 Resumen Coquimbo vs Ñublense
- Ramiro Gonzalez 14′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Pena
Saldias
Campos
Brunet
Ulloa
De
Los
Santos
Saez
Moya
Mendez
Hiriart
Lobos
- Entrenador
-
0Walter Lemma
- Suplentes
-
13Martin Ballesteros
-
9lLeandro Venegas
-
20Diego Monreal
-
24Felipe Yanez
-
26Michael Maturana
-
27Ignacio Mesias
-
29Joaquin Soto
Ignacio
Gonzalez
Soto
Magallanes
Gonzalez
Ibacache
Serje
Medina
Hernandez
Madrid
Alfaro
Sosa
- Entrenador
-
0Mauricio Larriera
- Suplentes
-
12Isaac Esquenazi
-
7Joaquin Moya
-
8Rodrigo Pineiro
-
14Nicolas Baeza
-
24Diego Oyarzun
-
27Raimundo Rebolledo
-
30Cristian Palacios