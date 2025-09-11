Unión La Calera y Everton se enfrentan este viernes 12 de septiembre a las 20:30 horas por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nicolás Chahuán, en la ciudad de La Calera.

El elenco cementero que presentó hace unos días a Martín Cicotello llega tras caer por 2-1 frente a Palestino, mientras que los viñamarinos de Mauricio Larriera vienen de un sólido triunfo 3-1 ante Deportes La Serena. En la tabla, los Cementeros marchan en el puesto 11 con 23 puntos, apenas una unidad sobre Everton, que ocupa el lugar 12 con 22.

⏰ Unión La Calera vs Everton en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23 Unión La Calera Sin Comenzar Everton CD Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos EVE 1 – 1 UNI 20/04/2025 UNI 1 – 0 EVE 12/10/2024 UNI 0 – 1 EVE 19/04/2024 UNI 1 – 0 EVE 06/03/2024 UNI 2 – 1 EVE 16/07/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs Everton?

El partido Unión La Calera vs Everton se jugará este viernes 12 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

🗓 Fecha: Viernes 12 de septiembre

🕗 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera

📡 ¿Dónde ver en vivo Unión La Calera vs Everton?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Unión La Calera vs Everton

Árbitro: Francisco Gilabert

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Joaquín Arrué

Cuarto árbitro: Francisco Soriano

VAR: Piero Maza

AVAR: Eric Pizarro

🔴 El XI de Unión La Calera vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Jorge Peña; Cristopher Díaz, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Juan Méndez, Camilo Moya, Kevin Méndez; Leandro Benegas, Sebastián Sáez, Franco Lobos. DT: Martín Cicotello.

🔵 El XI de Everton vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025