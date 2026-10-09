Datos Clave El dilema en portería: Ortiz cuenta con cuatro arqueros a disposición, y tomó una decsión para el próximo duelo de los albos. Apuesta por los jóvenes: El Tano mueve la pizarra y apuesta por sus joyas en el mediocampo. Además, destaca un retorno en defensa. ¿Cuándo juega Colo Colo?: El domingo 11 de octubre desde las 15:00 horas ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Colo Colo afina detalles para su retorno al Campeonato Nacional 2026, donde tendrá que trasladarse hasta la cuarta región para enfrentarse ante el actual monarca de la competencia, Coquimbo Unido, en un atractivo compromiso por la fecha 24. Previo al duelo, Fernando Ortiz mueve la pizarra y toma una decisión en su dilema por la portería alba.

El Tano cuenta con cuatro porteros a disposición, tras el retorno de Vozinha de Cabo Verde, las recuperaciones de Fernando De Paul y Gabriel Maureira en sus respectivas lesiones, y por último Eduardo Villanueva, quien fue el golero titular de los albos por Copa Chile 2026, donde no recibió ningún gol en cuatro partidos disputados. El técnico argentino golpeó la mesa y cerró el misterio de quién será titular para el duelo ante los Piratas.

En la disputa por el arco de Colo Colo, Fernando Ortiz expresó su felicidad frente a los medios de contar con tantas variables en la posición, al señalar que: “Tengo cuatro muy buenos arqueros y todos están en condiciones“.

Ortiz decide al portero de Colo Colo ante Coquimbo

Según información del comunicador Rodrigo Gómez, Fernando Ortiz se habría decantado por darle la casaca de titular a Gabriel Maureira, quien vuelve a la portería tras sufrir una contusión ósea en su codo derecho que lo damnificó de La Roja Sub 17 que disputó los Juegos Suramericanos. La decisión del Tano le caería como un balde de agua fría a Vozinha, quien fue el último golero titular del Cacique en el Campeonato Nacional 2026. El arquero oriundo de Cabo Verde postula como suplente para el duelo.

El movimiento en la portería no sería la única modificación del Tano en el esquema inicial de Colo Colo, ya que según el comunicador mencionado también destacan los ingresos de Godeón Díaz, Joaquín Sosa y Cristian Díaz, mientras figuras como Diego Ulloa, que estuvo con la Selección Chilena, estaría en la banca de suplentes.

Con las modificaciones en el pizarrón, la formación de Colo Colo para visitar a Coquimbo Unido sería con: Gabriel Maureira en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa en defensa; Jeysson Rojas, Cristian Díaz, Víctor Felipe Méndez, Godeón Díaz en el centro del campo; Álvaro Madrid, Javier Correa y Leandro Hernández como ejes del ataque albo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo deberá trasladarse a la cuarta región del país para visitar a Coquimbo Unido por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre los Piratas y el Cacique se disputará el próximo domingo 11 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.