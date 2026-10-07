Datos Clave Nuevo retroceso: Chile bajó un puesto y quedó 50° en la actualización de octubre del ranking FIFA. Venezuela arriba: La Vinotinto quedó 49° y superó a Chile en el escalafón mundial. Triunfo insuficiente: Chile venció 2-0 a México, pero antes perdió ante Canadá y Estados Unidos.

La Selección Chilena recibió un nuevo golpe tras la gira por Norteamérica. El equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó un puesto en la actualización de octubre del ranking FIFA y quedó en el 50° lugar, siendo superada por Venezuela, que ahora ocupa la casilla 49.

El movimiento se produce pese al triunfo 2-0 sobre México, resultado que cerró la participación de La Roja en esta fecha FIFA. Antes, Chile había perdido ante Canadá y Estados Unidos, por lo que la victoria ante los mexicanos no fue suficiente para evitar el retroceso en el escalafón mundial.

¿En qué lugar quedó Chile en el ranking FIFA?

La Roja aparece ahora con 1458,97 puntos, mientras Venezuela suma 1465,87 y quedó 49°. La diferencia entre ambas selecciones es de apenas 6,90 unidades, pero refleja un dato especialmente incómodo para el fútbol chileno: la Vinotinto quedó por delante por primera vez en esta actualización.

Más abajo aparece Perú, en el puesto 53, mientras Bolivia ocupa el 78°. De esta manera, Chile es actualmente la tercera selección peor ubicada de Conmebol, solo por encima de los peruanos y bolivianos.

El retroceso adquiere mayor relevancia considerando que Chile sí consiguió cerrar la gira con una victoria. Sin embargo, los resultados acumulados de la ventana internacional y el movimiento de las demás selecciones terminaron provocando la caída.

¿Cómo quedó el top del ranking FIFA?

España conserva el primer lugar con 2011,57 puntos, seguida por Argentina (1972,80), Francia (1958,86), Inglaterra (1925,59) y Portugal (1807,69).

El top 10 lo completan Brasil, Marruecos, Bélgica, Países Bajos y México, que se mantiene décimo pese a la derrota sufrida ante Chile.

Así están las selecciones de Conmebol en el ranking FIFA