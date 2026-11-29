La Roja Sub 17 enfrenta a Marruecos este lunes 30 de noviembre a las 12:30 horas de Chile, en la cancha 7 del Aspire Zone de Doha, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Catar 2026. El partido se transmite en Chile por DSports en televisión y por DGO y Paramount+ en streaming.

Horario de Chile vs Marruecos

Fecha: lunes 30 de noviembre de 2026.

lunes 30 de noviembre de 2026. Hora: 12:30 horas (Chile).

12:30 horas (Chile). Estadio: cancha 7 del Aspire Zone, Doha, Catar.

cancha 7 del Aspire Zone, Doha, Catar. Instancia: dieciseisavos de final del Mundial Sub 17.

¿Quién transmite Chile vs Marruecos?

TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO y Paramount+.

La transmisión fue informada por Deportes 13, y el día y la hora coinciden con lo publicado por la ANFP tras el cierre de la fase de grupos.

¿Cómo llegan Chile y Marruecos?

El equipo de Ariel Leporati ganó el Grupo J con seis puntos y una diferencia de gol de +2. Debutó con un triunfo por 4-2 sobre Argelia, cayó 2-1 ante República Dominicana y cerró con un 1-0 a Montenegro, con gol de Baltazar Oróstica a los 31 minutos, según el reporte de la ANFP.

Chile: 4-2 a Argelia, 1-2 ante República Dominicana y 1-0 a Montenegro.

4-2 a Argelia, 1-2 ante República Dominicana y 1-0 a Montenegro. Marruecos: 6-0 a Fiyi, 2-2 con China y 0-2 ante España.

Pese a terminar primero, Chile quedó undécimo entre los ganadores de grupo y por eso le tocó un rival exigente: Marruecos fue segundo del Grupo H con cuatro puntos y una diferencia de +4, décimo entre los segundos, según el sistema de clasificación de la FIFA que detalló Cooperativa.

La deuda de los penales

Hay un dato que preocupa de cara a un partido de eliminación directa: ante Montenegro, Bayron Barrera falló un penal a los 19 minutos y Chile ya suma tres lanzamientos desperdiciados en el torneo, como repasamos en la previa del cruce con Marruecos.

Leporati, en todo caso, rescató la reacción de su equipo en el cierre del grupo. “Había que levantar al equipo, tuvimos muchas instancias para lograrlo, enfrentar la adversidad y levantarte al otro día”, dijo el DT en zona mixta, según recogió Deportes 13.

El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial Sub 17. La Selección Chilena juvenil busca meterse entre los 16 mejores del torneo.