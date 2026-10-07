La Roja derrotó por 2-0 a México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro en el complemento, y se despidió de la fecha FIFA con su primer triunfo.

Más allá del resultado, el duelo volvió a servir como vitrina para los jóvenes que viene probando Nicolás Córdova. Revisa acá cómo estuvo cada uno de los futbolistas del Equipo de Todos.

El uno a uno de Chile vs México