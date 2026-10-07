La Roja derrotó por 2-0 a México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro en el complemento, y se despidió de la fecha FIFA con su primer triunfo.
Más allá del resultado, el duelo volvió a servir como vitrina para los jóvenes que viene probando Nicolás Córdova. Revisa acá cómo estuvo cada uno de los futbolistas del Equipo de Todos.
El uno a uno de Chile vs México
- Lawrence Vigouroux (7): Muy buena actuación del portero de La Roja: tuvo tapadas muy buenas cuando el encuentro estuvo empatado y también en ventaja para Chile, demostrando que es el arquero número uno de Nicolás Córdova y el mejor del momento de nuestro país.
- Paulo Díaz (6): Mejoró en relación a lo hecho contra Estados Unidos. Lideró a la zaga chilena y controló a la delantera de México.
- Jonathan Villagra (6): Se vio bien al lado de alguien que lo guiara como Díaz. Buena versión del colocolino.
- Diego Ulloa (6): Mucha personalidad y buena salida. Uno de los hallazgos nacionales en esta gira agridulce.
- Felipe Loyola (5,5): Dio más seguridad por la banda derecha y sacó algunos centros peligrosos. De todas formas, está lejos de su mejor versión.
- Rodrigo Echeverría, hasta los 45′ (5,5): Correcto partido en el primer tiempo, manejando de buena forma el mediocampo, hasta que recibió una fuerte infracción que obligó su salida en el entretiempo.
- Vicente Pizarro, jugó 84 minutos (6,5): Es la versión que esperamos del Vicho. Arriesgado y preciso en los pases en profundidad y punzante con sus apariciones en el área rival, siendo una de ellas el segundo tanto de Chile.
- Gabriel Suazo, salió a los 90+2′ (5): Deambuló entre la izquierda y el mediocampo. Sigue sin tener sus mejores pasajes en La Roja.
- Darío Osorio, también hasta los 84′ (5,5): Irregular, pero al alza. Es indiscutible su talento y cada vez lo muestra más con la Estrella Solitaria, aunque tiene mucho por mejorar en la consistencia.
- Maximiliano Gutiérrez, estuvo hasta los 77′ (7): El mejor de Chile. Muy “picante” por la banda izquierda, excelentes asociaciones con Pizarro y muy certero a la hora de rematar. Convirtió un gol, pudo hacer más, pero independiente de su presencia en el marcador, fue el más peligroso.
- Gonzalo Tapia, hasta los 90+2′ (6): Más claro a la hora de definir y autogenerarse ocasiones. Exigió varias veces al arquero mexicano, así que por fin le vimos una buena versión en el Equipo de Todos.
- Víctor Méndez, ingresó en los 45′ (5,5): Su presencia pasó desapercibida, pero no desentonó en el orden del mediocampo.
- César Pérez, entró en los 77′: Su función era “raspar” en la mitad del campo de juego y cumplió.
- Ben Brereton Díaz, desde los 84′ (5,5): Se ve potente, pese a la poca actividad en Inglaterra. Un carrerón suyo casi termina en el tercero de Chile.
- Matías Sepulveda, ingresó en los 84′ (sin nota): Poco para analizar. Fueron sus últimos minutos en la gira.
- Lucas Cepeda, 90+2′: (sin nota) Muy poco tiempo para ser analizado. Le pasó la cuenta la expulsión y quizás los problemas en los entrenamientos.
- Igor Lichnovsky, 90+2′ (sin nota): No se puede analizar su presencia en la cancha. Parece haber entrado para justificar su nominación.
- Nicolás Córdova (5,5): Fue mejorando el equipo a medida que avanzaba la gira, pese a que su manejo de camarín quedó muy en entredicho. Hay que darle mérito táctico por el alza, pero con calma, ya que fuera de este partido lo que ha mostrado en La Roja adulta es muy pobre.