Colo Colo debe resolver una situación concreta con Diego Ulloa: el lateral izquierdo termina contrato en diciembre de 2026 y su consolidación como titular obliga a anticipar decisiones.

El defensor de 22 años suma minutos de forma sostenida, se instaló en el equipo y ya registra una convocatoria a la Selección Chilena, elevando su valor dentro del plantel.

Colo Colo proyecta renovación de Diego Ulloa

La situación contractual del lateral ya está en conocimiento y también fue expuesta públicamente. Según informó el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, “entiendo que es el último año de contrato de Diego Ulloa, pero me parece que va en vías de intentar permanecer en Colo Colo“.

En el mismo reporte, también mencionó el caso de Leandro Hernández, aunque ese escenario ya es conocido en el club.

Desde Blanco y Negro manejan una lógica distinta con los jugadores formados en casa: “Con los canteranos, Colo Colo tiene excepciones y los intentan renovar a mitad de año. Pero, por lo que han mostrado, tienen todos los argumentos para que Blanco y Negro les ofrezca la renovación”, explicó Arrieta.

Diego Ulloa responde en cancha y presiona decisión

El rendimiento de Ulloa sostiene la urgencia de definir su continuidad. Tras su regreso desde Unión La Calera, asumió como lateral izquierdo y no soltó el puesto.

En el Campeonato Nacional ha disputado siete de ocho partidos, acumulando 559 minutos en cancha, con un promedio cercano a los 80 minutos por encuentro. Además, suma participación en la Copa de la Liga, donde registra un partido jugado y 90 minutos, alcanzando un total de ocho encuentros y 649 minutos en la temporada.