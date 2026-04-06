Colo Colo ha tenido un gran 2026. Los albos dejaron atrás las dudas del inicio y se han podido consolidar tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa de la Liga, donde destacan como los punteros en ambas competiciones.

Una de las razones que explican el buen momento del equipo es la aparición de jóvenes valores que se han ganado un puesto en el primer equipo y que han aportado al elenco dirigido por Fernando Ortiz.

Uno de ellos es Leandro Hernández, atacante de 20 años que ha ganado espacio en el plantel. De hecho, ha visto acción en todos los partidos del Cacique este 2026, por ello en Blanco y Negro ya buscan la forma de blindarlo.

¿Qué importancia tiene Leandro Hernández en Colo Colo?

Leandro Hernández se ha consolidado como una pieza importante para el Colo Colo de Fernando Ortiz. El extremo de 20 años ha sumado protagonismo a lo largo del año, donde ha visto acción en los ocho partidos del Campeonato Nacional y en los tres de la Copa de la Liga.

En lo que va de la temporada, el atacante ha sumado 509 minutos, en los que registra un gol y dos asistencias. Además de aportar con el minutaje sub 21, le ha dado al ‘Tano’ una variante importante en la ofensiva.

¿Qué busca hacer Colo Colo con Leandro Hernández?

El futuro de Leandro Hernández mantiene en alerta a Colo Colo. El joven futbolista termina su contrato con el club a fines de diciembre, lo que preocupa a la directiva, puesto que podría partir libre si no extienden su vínculo.

Por ello, según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, la gerencia deportiva de Blanco y Negro ya trabaja para hacerle una oferta concreta al jugador para asegurar su permanencia.

Si bien por el momento no hay nada concreto sobre su posible renovación, en el Estadio Monumental quieren evitar que parta libre a fin de año, por lo que esperan convencerlo de firmar una extensión de contrato.

En resumen

Leandro Hernández se ha consolidado en Colo Colo

El extremo de 20 años termina contrato en diciembre

Blanco y Negro prepara una oferta para extender el vínculo del jugador

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