Blanco y Negro fijó el 29 de abril como la fecha en que se elegirá al próximo presidente de la concesionaria que dirige a Colo Colo, una decisión que impacta directamente en el rumbo del club. En ese contexto, Aníbal Mosa salió a marcar posición y defendió su continuidad como una señal de estabilidad en medio de proyectos en curso.

La determinación se tomó en la última reunión de directorio realizada en la Casa Alba, donde también se confirmó que ese mismo día se votará al nuevo director que reemplazará al fallecido Carlos Cortés. El escenario abre una disputa clave en la interna de la concesionaria, con efectos directos en la gestión del club.

¿Cuándo se vota al presidente de Blanco y Negro en Colo Colo?

La Junta Ordinaria de Accionistas se realizará el miércoles 29 de abril, instancia donde se definirá la presidencia de la sociedad que administra al club. Ahí se resolverá si Mosa continúa liderando o si se produce un cambio en la conducción.

El actual mandamás insistió en que su foco está puesto en el trabajo diario más que en la elección: “No me preocupa (la continuidad), estoy tranquilo. Ustedes lo vieron, ayer estuvimos en Concepción, hicimos un muy buen partido y seguimos trabajando. Mi foco es el club y las distintas decisiones que tenemos que tomar. Si tengo la confianza del directorio, me gustaría seguir”, aseguró.

La continuidad que defiende Mosa en Colo Colo

El dirigente puertomontino puso el énfasis en un punto clave: “La continuidad nos da estabilidad. Nos da la posibilidad de que, desde el año pasado hasta hoy, hayamos podido poner el tema del estadio sobre la mesa; eso le da seriedad a los oferentes que están conversando con nosotros”, afirmó.

Además, descartó estar enfocado en conseguir apoyos de manera directa: “Estoy sumamente tranquilo y el apoyo de la gente se va a traducir en las obras y en los pasos que damos en esta institución. Esto no se trata de ir a decirle a la gente que vote por mí si yo no estoy haciendo nada”, cerró.

Así las cosas, el 29 de abril aparece como una fecha que no solo define un nombre, sino también el camino que tomará el club en un periodo de grandes proyectos como el del Estadio Monumental.