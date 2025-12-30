Colo Colo encara este martes 30 de diciembre con el mercado en un punto sensible. Mientras Blanco y Negro avanza con refuerzos puntuales y ajustados al presupuesto, una negociación desde el extranjero vuelve a instalar la posibilidad de una salida relevante del plantel, justo cuando el club necesita ingresos para destrabar nuevas incorporaciones.

En paralelo, desde el interior del Monumental se empieza a bajar el tono a las expectativas. Dirigentes reconocen públicamente las limitaciones económicas y marcan un giro estratégico: menos nombres rutilantes, más identidad y urgencia por cerrar el plantel antes del arranque de la pretemporada en el SIFUP. El escenario es claro: cada decisión pesa y el margen de error es mínimo.

📌 Todas las noticias de Colo Colo de este martes 30 de diciembre



