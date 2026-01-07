Colo Colo ya tiene a su tercer refuerzo: se trata de un delantero que hace varios días venía gestionando su llegada al estadio Monumental, pero que necesitaba el visto bueno del entrenador Fernando Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro.

No obstante, los detalles ya se zanjaron y el futbolista ya llegó a un acuerdo con el Cacique para ponerse la camiseta alba, según dio a conocer el periodista César Luis Merlo.

⚽ ¡Es un hecho! El tercer refuerzo de Colo Colo

El nuevo refuerzo de Colo Colo es Damián Pizarro: el ariete vuelve a Macul tras un año y medio en el exterior, donde tuvo fallidos pasos por Udinese de Italia y Le Havre de Francia. El jugador sumó menos de 400 minutos en total y no anotó goles.

🥳 ¡Se acaba la espera! Colo Colo ya tiene a su tercer refuerzo

Pizarro llega a préstamo por un año con opción de compra, de parte de Udinese, elenco que cortó la cesión con los franceses para que el jugador pudiera retornar a su casa.

Damián lleva varios días entrenando en Chile y se espera que en las próximas horas se sume a los entrenamientos de pretemporada de los Albos, los que se llevan a cabo en el Complejo Deportivo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en Pirque.

📊 Los números de Damián Pizarro en Colo Colo

Damián Pizarro debutó a los 16 años con la camiseta de Colo Colo: el ariete fue parte de un plantel de emergencia que debió jugar en 2021 ante Audax Italiano, ya que el plantel titular del Cacique estaba en cuarentena por ser contactos estrechos en medio de la pandemia del Covid-19.

En 2023 ya hizo sus primera armas en serio en el profesionalismo, con 18 años, y de inmediato respondió: siete goles en su primera temporada y cinco en la siguiente, además de una productiva participación en el juego, lo que provocó que Udinese de Italia pusiera sus ojos en él, aunque su experiencia en el extranjero no resultó.

En total Damián Pizarro jugó 58 partidos en Colo Colo, con 12 tantos y 8 asistencias, completando 3.565 minutos, números que espera mejorar en su segunda etapa en el Cacique.