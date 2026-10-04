Datos Clave Vuelven los expulsados: Cepeda y Suazo retornan a la oncena inicial tras recibir tarjeta roja ante Canadá y perderse el duelo ante EEUU. ¡7 CAMBIOS!: Córdova prepara sustituciones en todas las líneas. ¿Cuándo juega La Roja ante México?: Este martes 6 de octubre desde las 23:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum.

La fecha FIFA está llegando a su final, y junto a ello la gira que realizó La Roja por el continente norteamericano, donde ha caído ante Canadá y Estados Unidos en dos amargos encuentros para el combinado nacional. La selección comandada por Nicolás Córdova busca un cierre distinto, cuando deba enfrentar a México este martes 6 de octubre.

Según información del medio Redgol, el entrenador de La Roja estaría planeando siete sustituciones en la formación para enfrentar a la selección tricolor, donde destacan los regresos de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, quienes no vieron acción ante Estados Unidos por sus expulsiones ante Canadá, además de la mantención de la dupla central colocolina.

Los cambios de Córdova para visitar a México

El medio citado señala que habrá cambios en los cuatro sectores del terreno de juego: En portería, defensa, mediocampo y ataque. El primer cambio sería bajo los tres tubos, dejando en banca a Lawrence Vigoroux para darle oportunidad al golero Brayan Cortés, quien es figura en Argentinos Juniors.

Otras dos novedades serían los cambios en los laterales nacionales, con el ingreso de Francisco Salinas y Gabriel Suazo, por izquierda y derecha respectivamente, mientras que Felipe Faúndez y Diego Ulloa tendrán que volver a la banca de suplentes.

La zona central del terreno de juego será la que tendrá mayor movimiento, con tres sustituciones, con las salidas de Víctor Felipe Méndez, Nils Richmuth y Maximiliano Gutiérrez, quienes serían reemplazados por Vicente Pizarro, Agustín Arce y Lucas Cepeda. Por último, el sector ofensivo contará con la salida de Ben Brereton de la titularidad, dejando en la oncena inicial a Gonzalo Tapia.

En caso de que estas sustituciones sean verificadas, los únicos que se mantendrían en la oncena inicial serían los dos defensores colocolinos Jonathan Villagra e Iván Román, el volante de contención Felipe Loyola y el atacante Darío Osorio.

La formación con todos estos cambios quedaría con: Brayan Cortés bajo los tres tubos; Francisco Salinas, Jonathan Villagra, Iván Román, Gabriel Suazo en el fondo de la defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce en el centro del campo; Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Darío Osorio en la delantera.

¿Cuándo juega La Roja contra México?

La selección chilena disputará su último amistoso de la fecha FIFA ante México en el cierre de su gira por el continente norteamericano. El choque entre La Roja y La Tricolor se disputará el próximo martes 6 de octubre desde las 23:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum.