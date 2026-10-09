Datos Clave Irregularidades millonarias: Contraloría detectó $365.978.559 en gastos objetados correspondientes al pago de jugadores, cuerpo técnico y funcionamiento del plantel con recursos municipales. La exigencia mayor: El ente fiscalizador dictaminó que la municipalidad debe informar en 60 días las acciones tendientes a la disolución de la sociedad deportiva. La defensa del club: A través de un comunicado, Brujas de Salamanca aseguró que no han sido notificados oficialmente de la investigación y afirmaron que su participación en el torneo “se mantiene firme”.

Un verdadero terremoto administrativo y judicial sacude a la Segunda División Profesional del fútbol chileno. Brujas de Salamanca, elenco que se encuentra en plena lucha por alcanzar el anhelado ascenso a la Primera B, enfrenta un dramático escenario institucional luego de que la Contraloría General de la República emitiera un lapidario informe sobre su origen y financiamiento.

El Informe Final de Investigación Especial N° 622, fechado el 7 de octubre de 2026, sacó a la luz una serie de graves irregularidades asociadas a millonarios desembolsos efectuados por la Municipalidad de Salamanca durante los años 2024 y 2025, período en que el club transitó desde el fútbol amateur a su actual estatus en el profesionalismo.

¿Por qué Contraloría cuestiona la SADP de Brujas de Salamanca?

Uno de los aspectos más delicados del documento, dado a conocer por PrimeraB, apunta a la propia constitución del club y su posterior administración mediante una Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP).

La investigación concluyó que la Corporación Municipal de Salamanca carecía de las atribuciones legales para efectuar la creación de un club deportivo, lo que derivó en la exigencia de medidas drásticas sobre la continuidad de la sociedad que administra al equipo. Además, se cuestionó la concesión gratuita por cinco años que le otorgó la corporación a la SADP sobre derechos federativos, bienes, marcas y activos.

¿Cuáles son los casi $366 millones observados en Brujas de Salamanca?

Los gastos objetados alcanzan los $365.978.559, monto por el cual Contraloría anunció que formulará los reparos correspondientes. Este dinero se destinó principalmente al pago de honorarios y al funcionamiento diario de la institución deportiva.

Sobre los contratos, Contraloría constató que jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo fueron contratados a honorarios para desarrollar distintas funciones municipales (tales como monitores deportivos, encargados de mantención, manipuladoras de alimentos y guardias). Sin embargo, el organismo no encontró antecedentes suficientes que acreditaran la efectiva prestación de esos servicios, sumando pagos observados por $259.719.829.

A este monto se sumaron otros $106.258.730 correspondientes a gastos improcedentes vinculados al funcionamiento del equipo profesional, tales como alimentación, arriendo de viviendas, servicios básicos, hoteles y el transporte para disputar los encuentros en otras regiones del país.

¿Contraloría ordenó disolver a Brujas de Salamanca?

Es necesario precisar que Contraloría no ha decretado la disolución inmediata de la institución. Lo que establece el texto es que obliga al municipio a informar las acciones tendientes a la disolución de la SADP.

Específicamente, el documento dictamina que “la Municipalidad de Salamanca deberá informar en el plazo de 60 días hábiles desde la recepción del presente informe, las acciones tendientes a la disolución de la sociedad deportiva en análisis”.

Junto con esto, las conclusiones tendrán repercusiones penales, ya que el ente fiscalizador anunció que remitirá los antecedentes a la Fiscalía Local de Illapel, además de enviar información al Servicio de Impuestos Internos (SII).

¿Puede Brujas de Salamanca seguir jugando y ascender a Primera B?

El informe de Contraloría no establece una sanción deportiva ni una exclusión automática de las competencias organizadas por la ANFP. Frente a la gravedad de los antecedentes, la dirigencia de Brujas de Salamanca emitió un comunicado oficial ratificando su presencia en el campeonato.

“Brujas de Salamanca SADP no ha recibido notificación alguna respecto de la investigación mencionada, por lo que desconocemos sus antecedentes específicos y el alcance de las conclusiones que se le atribuyen”, expresó la institución.

Pese a la exigencia de disolución que pesa sobre la municipalidad, el cuadro de la Región de Coquimbo llamó a la calma. “Nuestra participación en el campeonato de Segunda División Profesional se mantiene firme, y continuamos trabajando con pleno compromiso”, aseguraron, manteniendo vivas, por ahora, sus aspiraciones de llegar a la Primera B.