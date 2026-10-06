Datos Clave Sin hinchada visitante: Coquimbo Unido no habilitó venta de entradas para los hinchas de Cobreloa. Ventaja pirata: Coquimbo Unido ganó 2-1 en Calama y llega con ventaja a la revancha. Revancha: Cobreloa visitará el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas.

Cobreloa afrontará la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026 sin el respaldo presencial de sus hinchas. Coquimbo Unido no habilitó la venta de entradas para la parcialidad visitante para el encuentro de este miércoles 7 de octubre, que se disputará desde las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

De esta manera, el cuadro loíno tendrá que buscar la clasificación sin presencia de su hinchada en las tribunas. La venta oficial considera exclusivamente las condiciones establecidas para el público que podrá ingresar al recinto, mientras que todos los asistentes deberán cumplir con los requisitos de acceso definidos para el compromiso.

La medida adquiere especial importancia considerando el escenario deportivo de la serie. Coquimbo Unido se impuso por 2-1 en el partido de ida disputado el 22 de septiembre en el Estadio Zorros del Desierto, por lo que Cobreloa está obligado a remontar en territorio pirata para conseguir el boleto a los cuartos de final.

¿Qué requisitos existen para entrar al estadio?

La venta de entradas para el compromiso establece que toda persona que asista al Francisco Sánchez Rumoroso debe contar con su ticket y estar inscrita en el Registro Nacional de Hinchas. Además, el ingreso se realizará presentando la cédula de identidad.

La plataforma oficial informó que la comercialización de entradas estará disponible hasta las 17:00 horas del miércoles 7 de octubre, mientras que las puertas del estadio abrirán a la misma hora, dos horas antes del comienzo del partido. Los menores de entre 2 y 12 años también deben contar con entrada, mientras que los infantes de hasta 2 años están exceptuados del pago.

El partido tampoco está incluido dentro del abono de temporada, por lo que quienes quieran asistir deberán adquirir el ticket correspondiente para este encuentro.

Cobreloa necesita remontar la serie en Coquimbo

La situación deportiva agrega presión a la ausencia de la hinchada visitante. Cobreloa cayó 2-1 en la ida después de comenzar perdiendo por el gol de Sebastián Cabrera a los 64 minutos. Camilo Orellana igualó para los loínos a los 70′, pero Ythans Blanco apareció a los 87′ para darle el triunfo a Coquimbo Unido.

El juvenil de 17 años tuvo así un debut profesional soñado, ya que ingresó desde el banco y apenas tres minutos después marcó el tanto que dejó al conjunto aurinegro con ventaja para la revancha.

Ahora, Cobreloa deberá intentar revertir esa diferencia como visitante y sin el acompañamiento del Huracán Naranja. La llave, además, es la única de los octavos de final de la Copa Chile que quedó pendiente y se resolverá este miércoles 7 de octubre en el recinto coquimbano.