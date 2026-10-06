Colo Colo vuelve al Estadio Monumental con una misión concreta: proteger la ventaja conseguida en el sur y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Chile 2026.

La serie está lejos de estar cerrada. El equipo de Fernando Ortiz ganó apenas 1-0 en Chinquihue gracias a un gol en los descuentos y ahora recibirá a un Puerto Montt obligado a buscar el resultado desde el inicio.

Colo Colo vs Puerto Montt EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Colo Colo vs Puerto Montt

La serie llega al Monumental con una diferencia mínima. Colo Colo se impuso 1-0 en el encuentro de ida, disputado el 29 de septiembre en el Bicentenario Chinquihue, después de encontrar el gol cuando el partido ya entraba en sus últimos segundos.

Ese resultado dejó al Cacique en una posición favorable, pero sin margen para relajarse. Puerto Montt consiguió sostener el partido durante prácticamente los 90 minutos en el sur y ahora necesita marcar en Santiago para volver a meterse en la eliminatoria.

Para Colo Colo también será el regreso al Monumental después de disputar sus últimos encuentros de Copa Chile fuera de Macul. El cuadro albo eliminó a Audax Italiano en octavos tras un 0-0 en la ida y una victoria 1-0 en la revancha.

Puerto Montt protagonizó una de las sorpresas de la ronda anterior. Derrotó 2-0 a Ñublense en Chinquihue y, pese a caer 2-1 en Chillán, avanzó con un global de 3-2.

¿Cómo llegan Colo Colo y Puerto Montt?

Colo Colo acumula cinco partidos consecutivos sin perder. Antes del triunfo frente a Puerto Montt igualó 0-0 con Huachipato y 1-1 ante Deportes Concepción, y posteriormente eliminó a Audax Italiano tras empatar 0-0 en la ida y vencerlo 1-0 en la revancha.

El cuadro albo suma además tres partidos consecutivos sin recibir goles, una racha que incluye los dos encuentros frente a Audax y la ida contra Puerto Montt.

El presente reciente del equipo sureño es más complejo. Después de derrotar 2-0 a Ñublense, cayó 2-1 en la revancha, perdió 1-0 frente a Colo Colo y posteriormente fue goleado 3-0 por Deportes Copiapó en la Primera B.

Puerto Montt llega así al Monumental con tres derrotas consecutivas y sin marcar en sus dos últimos compromisos.

Formaciones de Colo Colo vs Puerto Montt

Posible formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Posible formación de Puerto Montt: Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin González; Cristóbal Vargas, Alexis Sabella, Danilo Díaz; Richard Paredes, Jason Flores y Cristóbal Nanning. DT: Emilio Mancilla.

Colo Colo afrontará el encuentro con varias ausencias, por lo que Fernando Ortiz deberá volver a modificar piezas respecto de su equipo habitual.

¿Qué resultado necesita Colo Colo para clasificar a semifinales?

Colo Colo avanzará a las semifinales si gana o empata en el Estadio Monumental.

El Cacique llega con ventaja de 1-0 en el marcador global, por lo que cualquier igualdad durante los 90 minutos le entrega la clasificación.

Puerto Montt, en cambio, necesita ganar. Si se impone por un gol de diferencia, la serie quedará igualada y la clasificación deberá resolverse mediante lanzamientos penales. Una victoria sureña por dos o más goles le entregará directamente el boleto a semifinales.

¿Dónde ver Colo Colo vs Puerto Montt EN VIVO?

El partido solo podrá verse ONLINE mediante HBO Max, mientras que en AlAireLibre.cl podrás seguir el minuto a minuto.

Partido: Colo Colo vs Puerto Montt.

Colo Colo vs Puerto Montt. Fecha: martes 6 de octubre.

martes 6 de octubre. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Monumental David Arellano.

Monumental David Arellano. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cómo fue la ida entre Puerto Montt y Colo Colo?

El primer partido de la serie terminó 1-0 a favor de Colo Colo en Chinquihue.

La llave se mantuvo sin goles durante prácticamente todo el encuentro y parecía encaminada al empate, hasta que el Cacique encontró la diferencia en el tiempo agregado.

Lautaro Pastrán marcó el único gol del partido y permitió que el equipo de Fernando Ortiz regresara a Santiago con una ventaja mínima para definir la clasificación ante su público.

Ahora comienza otro partido: Puerto Montt necesita ir por el gol y Colo Colo tiene en sus manos la posibilidad de instalarse en las semifinales de la Copa Chile 2026.