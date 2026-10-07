La ANFP confirmó la fecha en que se disputarán los 45 minutos restantes entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, compromiso que fue suspendido este martes por las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana.

El duelo alcanzó a completar solo el primer tiempo en el Estadio Monumental, con los albos ganando por la cuenta mínima, antes de que el árbitro Francisco Soriano determinara que el balón ya no podía rodar en el campo de juego.

¿Cuándo se reanuda el Colo Colo vs Puerto Montt por la Copa Chile?

De acuerdo a lo informado por el ente rector en sus canales oficiales, el complemento entre albos y sureños se jugará el martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el mismo Estadio Monumental.

El encuentro se retomará desde el inicio del segundo tiempo y con el marcador 1-0 a favor del Cacique, gracias al tanto que anotó Javier Correa a los 11 minutos. Con ese resultado, los albos van ganando la serie por 2-0 en el global.

En cuanto a las entradas adquiridas para el partido suspendido, el club deberá informar próximamente las condiciones de validación y el procedimiento para ingresar nuevamente al recinto de Macul.

El dardo de la ANFP a Colo Colo por el estado de la cancha

La suspensión dejó coletazos. Según informó La Tercera, en Quilín apuntan directamente al Cacique, en su calidad de club organizador, ya que es el responsable de presentar un campo de juego en condiciones aptas para la disputa del encuentro.

Lo que está en juego para Colo Colo y Puerto Montt en la Copa Chile

El ganador de la llave de Colo Colo y Puerto Montt avanzará a las semifinales del torneo, instancia en la que ya espera O’Higgins, que dejó en el camino a Deportes Concepción.