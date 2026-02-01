Curicó Unido y Rangers de Talca darán vida a una nueva edición del Clásico del Maule este domingo 1 de febrero. El duelo, válido por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Chile 2026, marca el estreno de ambos en una zona que comparten con Ñublense y Universidad de Concepción.

El Curi y el cuadro Piducano saltarán a la cancha con la presión de sumar sus primeros tres puntos en un torneo que no perdona errores. Se espera un ambiente de máxima tensión en este choque regional, donde la supremacía del Maule y el buen arranque copero están en juego desde el primer minuto.

📡 ¿Quién transmite en vivo Curicó Unido vs Rangers por la Copa Chile 2026?

El partido entre Curicó Unido y Rangers de Talca será transmitido por televisión a través de TNT Sports. Además, se podrá seguir vía streaming en la plataforma de HBO Max.

📺 TV: TNT Sports

TNT Sports 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max

TNT Sports en HBO Max 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs Rangers

El choque entre curicanos y talquinos se llevará a cabo este domingo 1 de febrero a las 20:30 horas. En esta ocasión, el duelo se trasladará a la Región de O’Higgins para disputarse en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

🗓 Fecha: Domingo 1 de febrero

Domingo 1 de febrero 🕛 Hora: 20:30 horas

20:30 horas 🏟 Estadio: Municipal Joaquín Muñoz García, Santa Cruz.

⚪ El XI de Curicó Unido vs Rangers por la Copa Chile 2026

Probable formación: Tomás Vergara; Cristopher Medina, Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Joaquín Romo, Hans Ibarra; Nicolás Fernández, Mauro López y Leandro Benegas. DT: Juan José Rivera.

🔴 El XI de Rangers de Talca vs Curicó Unido por la Copa Chile 2026

Probable formación: Cristian Campestrini; Kevin Vásquez, Carlos Labrín, Sebastián Acuña, Agustín Mora (o Ian Toro); Alejandro Márquez, Juan Méndez, Mauro González; Manuel Vicuña, Sebastián Ribas e Ignacio Ibáñez. DT: Erwin Durán.