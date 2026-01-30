Deportes Santa Cruz y Magallanes se enfrentan este sábado 31 de enero a las 20:00 horas por la fecha 1 del Grupo G de la Copa Chile 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Joaquín Muñoz y marcará el estreno de ambos elencos en la fase de grupos del certamen.

El duelo aparece como clave en un grupo que promete ser parejo desde el arranque, con dos equipos que buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la copa nacional.

📡 ¿Quién transmite en vivo Santa Cruz vs Magallanes por la Copa Chile 2026?

El partido entre Deportes Santa Cruz y Magallanes no contará con transmisión televisiva ni por streaming.

🖥️ De todos modos, podrás conocer los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Magallanes?

El partido Deportes Santa Cruz vs Magallanes se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

🗓 Fecha: Sábado 31 de enero

🕗 Hora: 20:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Joaquín Muñoz

🟨 Árbitros del partido entre Deportes Santa Cruz vs Magallanes

Árbitro: Cristián Droguett.

1er asistente: Nicolás Medina.

2do asistente: Brian Ben-Hur.

Cuarto árbitro: Francisco Soriano.

🔵 Formación de Deportes Santa Cruz

Formación por confirmar.

⚪🔵 Formación de Magallanes

Formación probable: Joaquín Muñoz; Matías Vásquez, Felipe Yañez, Elías Berríos, Diego Fernandez, Bruno Liuzzi, Javier Quiroz, Fabián Abarca, Máximo Espíndola, Víctor González, Alessandro Toledo. DT: Miguel Ponce.