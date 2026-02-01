Unión San Felipe deja atrás la pretemporada y pone primera en la Copa Chile 2026. Este domingo, el Uní Uní recibe a Santiago Wanderers en el Estadio Municipal de San Felipe, en un duelo que marca el estreno de ambos en la fase de grupos y que empieza a definir el pulso del Grupo D.

El contexto es directo: no hay margen para regalar puntos. En una zona que también integran Universidad de Chile y Unión La Calera, los cruces entre equipos del Ascenso toman un valor estratégico inmediato. San Felipe buscará hacerse fuerte en casa, mientras que Wanderers necesita sumar fuera para no quedar cuesta arriba desde el inicio.

📺 ¿Qué canal transmite San Felipe vs Santiago Wanderers EN VIVO por Copa Chile?

El partido entre Unión San Felipe y Santiago Wanderers no será televisado.

No habrá señal de televisión ni transmisión por streaming para este encuentro correspondiente a la Fecha 1 de la Copa Chile 2026.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS San Felipe vs Santiago Wanderers EN VIVO?

Aunque no tendrá TV ni streaming, el partido se podrá seguir gratis con cobertura completa en:

AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, incidencias, goles, reacciones y análisis editorial del debut en Copa Chile)

🕒 ¿A qué hora juega San Felipe vs Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 1 de febrero de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Municipal de San Felipe

🏆 Fecha 1 – Grupo D – Copa Chile 2026

🏆 ¿En qué grupo están San Felipe y Santiago Wanderers en la Copa Chile 2026?

Unión San Felipe y Santiago Wanderers forman parte del Grupo D de la Zona Norte, junto a:

Universidad de Chile

Unión La Calera

Con solo dos clasificados por grupo, cada partido empieza a pesar desde el arranque.

🔴 ¿Cómo llega Unión San Felipe al debut en Copa Chile 2026?

San Felipe llega a este estreno tras una temporada 2025 compleja en la Liga de Ascenso. El Uní Uní terminó en el puesto 15, con 30 puntos, producto de 8 triunfos, 6 empates y 16 derrotas, además de una diferencia de gol negativa (-8).

En la Copa Chile 2025, el equipo aconcagüino integró la Zona B, donde finalizó cuarto con 4 puntos, quedando fuera en fase zonal. Ese antecedente refuerza la idea de que el debut 2026 aparece como una oportunidad de resetear sensaciones y competir desde el inicio en un grupo exigente.

El Estadio Municipal de San Felipe vuelve a ser un factor clave para un equipo que necesita afirmarse desde lo anímico y competitivo.

🟢 ¿Cómo llega Santiago Wanderers al partido ante San Felipe?

Santiago Wanderers cerró la temporada 2025 en la octava posición de la Liga de Ascenso, con 41 puntos, tras una campaña irregular: 10 triunfos, 11 empates y 9 derrotas, con una diferencia de gol positiva (+4).

En la Copa Chile 2025, el Decano tuvo un rendimiento sólido. Integró la Zona B y avanzó a la fase eliminatoria tras finalizar segundo con 10 puntos, superando a Colo Colo y Unión San Felipe. En octavos de final, su camino se frenó ante Deportes La Serena, pero dejó una imagen competitiva.

Ese recorrido explica por qué Wanderers aparece como un rival con oficio copero, incluso cuando llega con dudas en el torneo largo.

⚖️ ¿Quiénes son los árbitros de San Felipe vs Santiago Wanderers?

La ANFP designó el siguiente equipo arbitral para el partido:

Árbitro: Claudio Díaz Mera

Claudio Díaz Mera Asistente 1: Sergio Lagos Villegas

Sergio Lagos Villegas Asistente 2: Jorge González Núñez

Jorge González Núñez Cuarto árbitro: Benjamín Saravia Retamal

📊 Historial reciente entre San Felipe vs Santiago Wanderers

Los enfrentamientos recientes muestran paridad y resultados ajustados, con triunfos repartidos tanto en San Felipe como en Valparaíso. En los últimos cruces oficiales, ambos lograron imponerse como locales, lo que refuerza la idea de un duelo cerrado y estratégico desde el arranque.

📰 En resumen

San Felipe vs Santiago Wanderers abre la Fecha 1 del Grupo D

Día: domingo 1 de febrero de 2026

Hora: 18:00

Estadio: Municipal de San Felipe

No será televisado

No será televisado

en AlAireLibre.cl Grupo D también lo integran Universidad de Chile y Unión La Calera

📣 Sigue San Felipe vs Santiago Wanderers EN VIVO y toda la Copa Chile 2026 en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, resultados, tablas por grupo, análisis y cobertura completa del torneo.