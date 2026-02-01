Unión Española comenzará su periplo en el 2026 con la Copa Chile, el equipo que perdió la categoría el año pasado, deberá armar su operación retorno y qué mejor que hacerlo con un rival que tendrá que enfrentar en la Primera B; Deportes Recoleta.

Será el momento para ambas escuadras de ver y analizar los fichajes realizados y tomar ritmo para el resto de la temporada.

📺 ¿Qué canal transmite Recoleta vs Unión Española EN VIVO por Copa Chile?

El partido entre Recoleta y Unión Española no será televisado.



No habrá señal de televisión ni transmisión por streaming para este encuentro correspondiente a la Fecha 1 de la Copa Chile 2026.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Recoleta vs Unión Española EN VIVO?

Aunque no tendrá TV ni streaming, el partido se podrá seguir gratis con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, incidencias, goles, reacciones y análisis editorial del debut en Copa Chile)

🕒 ¿A qué hora juega Recoleta vs Unión Española por la Copa Chile 2026?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 1 de febrero de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Leonel Sánchez, Recoleta

⚖️ ¿Quiénes son los árbitros de Recoleta vs Unión Española?

La ANFP designó el siguiente equipo arbitral para el partido:

Árbitro: Juan Sepúlveda

Juan Sepúlveda Asistente 1: Emilio Bastías

Emilio Bastías Asistente 2: Sebastián Castro

Sebastián Castro Cuarto árbitro: Francisco Soriano

⚪ El XI de Recoleta vs Unión Española por la Copa Chile 2026

Formación: Jaime Vargas; Nicolás Arismendy, Brayams Viveros, Daniel Viveros y Fabrizio Tomarelli; Gonzalo Álvarez, Federico Martín y José Sapiain; Braco Povoste, Mikel Arguinarena y Germán Estigarribia.

DT: Francisco Arrué

🔴 El XI de Unión Española vs Recoleta por la Copa Chile 2026

Formación: Julio Fiero; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira e Ignacio Núñez; Bruno Jauregui, Milovan Celis y Ulises Ojeda; Mitchell Wassenne, Rodrigo Vásquez y Patricio Rubio.

DT: Gonzalo Villagra.