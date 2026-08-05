Deportes Iquique resolvió con autoridad el partido más exigente de su fase de grupos. Los Dragones Celestes vencieron 3-1 a Deportes Limache en el Estadio Tierra de Campeones y cerraron el Grupo A de la Copa Chile 2026 en el segundo lugar, con el pase a los octavos de final asegurado.

El contexto del partido no podía ser más tenso. Ambos equipos llegaban igualados con 8 puntos, pero mientras a Iquique le bastaba el empate para clasificar, Limache estaba obligado a ganar para seguir con vida en el torneo. Ese escenario de presión máxima fue el que Deportes Iquique supo manejar mejor dentro del Tierra de Campeones, respaldado por Bayron Barrera como gran figura del encuentro.

Barrera fue el gran protagonista de los Dragones Celestes

El atacante anotó en dos ocasiones para darle la ventaja y luego cerrar el marcador de los Dragones Celestes, mientras que Agustín Venezia anotó el segundo tanto del partido.

Limache descontó a los 66′ con gol de Marcos Arturia, pero nunca pudo generar el peligro suficiente para dar vuelta un resultado que terminó siendo claro a favor del equipo nortino.

¿Cuándo juega Deportes Iquique en los octavos de la Copa Chile 2026?

Con este triunfo, Deportes Iquique avanza a los octavos de final de la Copa Chile 2026 como segundo del Grupo A, donde enfrentará en duelos de ida y vuelta a Deportes Antofagasta. Fechas y horarios de los cruces están por confirmarse una vez cerrada la fase de grupos.

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