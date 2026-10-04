Datos Clave Duda: Fabián Hormazábal arrastra molestias físicas. Partido: Universidad de Chile visita a Deportes Antofagasta por Copa Chile. Horario: Jueves 8 de octubre, 19:00 horas, Estadio Calvo y Bascuñán.

Universidad de Chile recibió una preocupación inesperada antes de su visita a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile. Fabián Hormazábal, uno de los jugadores que más utiliza Fernando Gago, quedó en duda para el compromiso debido a molestias físicas.

La situación obliga al cuerpo técnico azul a seguir de cerca la evolución del defensor durante los próximos entrenamientos. Su presencia no está descartada, pero las condiciones con las que llegue a la jornada previa serán determinantes para definir si puede ser considerado desde el inicio.

¿Qué pasa con Fabián Hormazábal en la U?

Según informó Emisora Bullanguera, Fabián Hormazábal no ha podido trabajar con normalidad producto de las molestias que arrastra. El escenario genera atención dentro del plantel, considerando la importancia que el futbolista tiene en la estructura de Fernando Gago.

El técnico argentino ha utilizado al jugador en distintas posiciones de la línea defensiva, tanto como lateral como en funciones de stopper. Esa versatilidad lo ha convertido en una alternativa habitual para el entrenador, por lo que una eventual ausencia obligaría a buscar una variante para el primer partido de la llave.

Además, Universidad de Chile ya enfrenta un escenario condicionado por las convocatorias a la selección chilena. Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce fueron nominados por La Roja, por lo que no estarán disponibles para este compromiso.

¿Cuándo juega la U contra Deportes Antofagasta?

Universidad de Chile deberá visitar a Deportes Antofagasta este miércoles 7 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán.

El conjunto azul llega a esta instancia después de superar a Everton por un marcador global de 2-1, en una serie que estuvo marcada tanto por lo ocurrido en la cancha como por sus repercusiones posteriores.