Datos Clave Partido: Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile. Fecha: Miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas. Seguridad: Aforo máximo de 10 mil espectadores y 2 mil localidades para hinchas de la U.

Universidad de Chile tendrá un importante operativo de seguridad para su visita a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile. El encuentro se disputará el miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán, con un aforo reducido a 10 mil espectadores y solo 2 mil localidades destinadas a los hinchas azules.

Las medidas llegan después de los incidentes registrados en el duelo entre Universidad de Chile y Everton, que terminó suspendido en el Estadio Sausalito y posteriormente tuvo que completar sus minutos restantes en el Estadio Nacional. La situación generó cuestionamientos y dejó un precedente para los próximos compromisos del cuadro universitario.

En Antofagasta buscan evitar que se repita un episodio de esas características. Por eso, las autoridades ya trabajan en un operativo que contempla distintas restricciones alrededor del recinto.

¿Qué medidas tendrá el partido de la U ante Antofagasta?

Katherine López, delegada presidencial de Antofagasta, explicó que el partido fue catalogado como de “mediana complejidad, tipo B” y que se solicitó apoyo policial a otras comunas para reforzar el dispositivo.

Entre las disposiciones está la prohibición de elementos de animación y la apertura de las puertas del estadio desde las 16:00 horas. Además, estará prohibida la venta de alcohol en un perímetro de cinco cuadras alrededor del recinto, medida que se extenderá hasta la medianoche.

¿Cuándo juega la U por Copa Chile?

El partido entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile quedó fijado para el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas. Será el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile. La venta de entradas quedó sujeta al visto bueno definitivo del operativo de seguridad. Desde el conjunto nortino esperan comenzar la comercialización durante la mañana del lunes 5 de octubre.

Después de este compromiso, la U volverá a concentrarse en el Campeonato Nacional, donde recibirá a Ñublense el domingo 12 de octubre. Posteriormente, tendrá que enfrentar la revancha ante Antofagasta por Copa Chile el 21 de octubre.