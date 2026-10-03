Universidad de Chile afina detalles previo a disputar los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde tendrán que enfrentar a Deportes Antofagasta en condición de visitante en el duelo de ida. Fernando Gago tiene hasta el próximo miércoles 7 de octubre para preparar al equipo, pero en el camino se presentó un inesperado dolor de cabeza.

Durante la jornada del pasado viernes 2 de octubre, el comunicador Marcelo Díaz informó en los micrófonos de TNT Sports que hay tres jugadores con trabajos diferenciados y exámenes, los cuales suelen ser titulares en la escuadra universitaria durante los últimos partidos. En caso de que las tres piezas no puedan decir presente en la ida ante los Pumas, le generarán un complejo dilema en la formación a Gago.

Tres titulares azules encienden las alarmas

Según información del periodista y el medio citado, los jugadores que se realizaron exámenes preventivos en el Centro Deportivo Azul son Fabián Hormazábal, Tobías Reinhart y Nicolás Fernández. Los dos primeros mencionados se han ganado la titularidad en el último tiempo, mientras que Fernández suele ser una variante de confianza para el entrenador azul.

Al momento de comunicar la noticia, Marcelo Díaz también recalcó que durante el último tiempo el equipo ha implementado un trabajo con un software que se especializa en la prevención de lesiones musculares en los jugadores, lo cual detecta quiénes pueden estar en riesgo de sufrir una lesión.

Si bien se tratan de trabajos preventivos para evitar lesiones con mayor complejidad a futuro, uno de ellos tendría dudas bastante serias de participar en el próximo choque ante Antofagasta. Según señala el medio Emisora Bullanguera, Fabián Hormazábal ha realizado dos días seguidos trabajos diferenciados al plantel de honor de los azules, y es quien enciende las alarmas de manera permanente en la concentración de la U.

¿Cuándo juega U de Chile por Copa Chile?

Universidad de Chile tendrá que arrancar los cuartos de final de la Copa Chile 2026 en condición de visita, cuando enfrente como forastero a Deportes Antofagasta. El duelo entre Pumas y el Romántico Viajero se disputará el próximo miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.