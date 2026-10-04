Deportes Antofagasta pasa la página de la Primera B 2026 y ya se concentra en su próximo encuentro: Los cuartos de final de la Copa Chile ante Universidad de Chile. Los Pumas serán los anfitriones del duelo de ida con intenciones de dar un batacazo en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, pero durante esta jornada recibieron un duro revés con una figura de su plantel.

Por la fecha 16 tuvieron que recibir a Rangers de Talca en un duelo vital para escalar en la tabla, con la misión de triunfar para asegurar un cupo en la liguilla de ascenso. Antofagasta venció por 2-0 a los Rojinegros, pero en el desarrollo del compromiso sufrieron la lesión de Sebastián Leyton, quien enciende las alarmas en el plantel de Luis Marcoleta.

En el minuto 85’, Leyton saltó a disputar un cabezazo contra Kevin Méndez en campo propio, y sufrieron un choque que generó preocupación inmediata en ambos planteles. Para la mala fortuna de los Pumas, el volante no pudo seguir en el compromiso y fue retirado del estadio para hacer traslado a un centro asistencial para ver la gravedad de la lesión.

Leyton enciende las alarmas en Antofagasta

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, Deportes Antofagasta reveló la lesión de Sebastián Leyton, la cual preocupa al plantel puma de cara al próximo reto del equipo en Copa Chile. La escuadra señaló que Leyton sufrió una fractura maxilofacial debido al choque, y será sometido a diversos tratamientos para evaluar la gravedad de su lesión.

“El jugador fue evaluado por el cuerpo médico y trasladado para la realización de los exámenes correspondientes, además de ser valorado por especialistas. Sebastián se encuentra estable y en observación, a la espera de definir el tratamiento definitivo y los pasos a seguir en su recuperación”, cerró el cuadro puma.

Si bien aún no se confirma cuánto tiempo pasará Leyton fuera de las canchas, se espera que no llegue al choque ante Universidad de Chile por cuartos de Copa Chile 2026, debido a que recién mañana evaluarán el tratamiento a seguir. La lesión del volante trae un complejo dilema a resolver para el profesor Luis Marcoleta, quien tendrá que buscar un reemplazo para el mediocampista que ha disputado 27 de los 33 partidos de Antofagasta en la temporada, siendo una pieza clave en el equipo.

¿Cuándo juega Antofagasta vs U de Chile?

Deportes Antofagasta será el encargado de recibir la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, cuando enfrente a Universidad de Chile por un cupo en las semifinales. El duelo entre Pumas y el Romántico Viajero se disputará el próximo miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.