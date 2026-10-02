Universidad de Chile ingresó a los cuartos de final de la Copa Chile 2026 tras una polémica serie de octavos ante Everton, la cual será recordada por la suspensión en el minuto 84’ en la ida debido a los fuegos artificiales que interrumpieron el cotejo en el Estadio Sausalito. La llave se cerró en una jornada doble en el Estadio Nacional, y le permitió a los azules avanzar a la ronda de los 8 mejores ante Deportes Antofagasta.

Tras confirmarse el duelo entre Pumas y el Romántico Viajero, la Delegación Presidencial anunció durante esta jornada el aforo que recibirá el cotejo de cuartos de final, y surgió la novedad de que sí se recibirá a la fanaticada de los azules en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. La decisión llega en medio de una citación al equipo laico a tribunales, la cual podría afectar en la asistencia azul en el partido.

Aforo para el duelo entre Antofagasta y U de Chile

En las inmediaciones del recinto antofagastino, la delegada presidencial, Katherine López, confirmó que el duelo entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile contará con 10.000 localidades a la venta, donde 2.000 de ellas serán para el público de la escuadra universitaria, además de que 4.500 butacas podrán ser adquiridas por fanáticos de ambos equipos en el sector pacífico del estadio.

La venta de entradas aún no tiene fecha asignada, pero el gerente deportivo de Deportes Antofagasta, Manuel Donoso, indicó que se espera que los tickets puedan ser adquiridos desde el lunes 5 de octubre, posterior al informe de las autoridades de la ciudad. Además, el directivo de los Pumas invitó a los aficionados de ambas escuadras al cotejo, al señalar que “Esperamos que asistan para vivir una fiesta, sin ningún altercado ni al ingreso ni a la salida del partido”.

La amenaza silenciosa del Tribunal a la U

A pesar de que se confirmó la venta de entradas a hinchas de Universidad de Chile para el duelo de cuartos de final ante Deportes Antofagasta, existe una amenaza silenciosa que puede afectar a la fanaticada azul. Debido a los disturbios y posterior suspensión del duelo de octavos entre la U y Everton en el Estadio Sausalito, el cuadro laico fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Según información de Radio ADN, tanto el Romántico Viajero como los Ruleteros tendrán que realizar sus descargos el próximo martes 6 de octubre en Quilín, un día antes del choque de los universitarios ante Antofagasta. Si bien no hay registro que asegure que la U reciba sanción el mismo día que fue citado, esta es una opción la cual podría dejar a los laicos sin público para el choque ante los Pumas.

¿Cuándo juega Antofagasta vs U de Chile?

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Chile 2026. La ida entre Pumas y el Romántico Viajero se disputará el próximo miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.